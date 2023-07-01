Merit Royal Diamond Otel’in bayram özel konserleri arabesk ve fantezi müziğinin başarılı ismi Özcan Deniz’le devam etti. Şarkıcılığının yanı sıra oyunculuğuyla da ün yapan Özcan Deniz, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde, Merit Royal Diamond’da hayranlarıyla buluştu. Görkemli ambiyansı ile son dönemlerin en gözde mekânı Karpaz Balo Salonu’nda sahne alan ünlü şarkıcı, iki bini aşkın sevenine hafızalardan silinmeyecek bir bayram eğlencesi yaşattı.

Sahneye en hit şarkılarından “Yalan mı” ile çıkan Özcan Deniz, spor şıklığı ile göz doldurdu. “Bugün bayram ve hepimiz eğlenip coşalım. Hoş geldiniz, şeref verdiniz” diyerek konuklarını selamlayan ünlü sanatçı, kalabalık hayran kitlesi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Işık şovları ile adeta görsel bir şölene dönüşen konserinde tempoyu bir an olsun düşürmeyen Özcan Deniz, enerjik sahne performansı ve samimi sohbetleriyle büyük beğeni topladı. Gece boyunca yaptığı esprilerle salonu kahkahalara boğan ünlü şarkıcı, “Eğlencenin ilk kuralı, sanatçının şarkılarına eşlik etmektir” diyerek en sevilen eski ve yeni parçalarını hayranları ile birlikte seslendirdi. Güçlü sesi ve yorumuyla Merit Royal Diamond Otel’de bayrama damga vuran Özcan Deniz, unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.