İsimler belirlendi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerindeki çıkmazın aşılması için AB’nin bir temsilci ataması konusunda bazı isimlerin AB içinde görüşülmeye başlandığı iddiasında bulundu.

Alithia gazetesi, “Başkan Avrupa Temsilcisi İçin İsimlerin Tartışıldığını Söyledi – Yakın Zamanda Açıklama Geleceğine İnanç Belirtti” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in AB Zirvesi Sonuç Bildirgesi taslağına ve AB’nin Kıbrıs sorununda daha aktif rol üstlenmesi konusuna ilişkin yaptığı açıklamaları yansıttı.

Gazete, Hristodulidis’in Brüksel’de bugün tamamlanacak AB Zirve Toplantısı çerçevesinde dün yaptığı açıklamada, “AB tarafından müzakerelerdeki çıkmazı kıracak bir temsilci atanmasının AB içerisinde görüşülmeye başlandığını” iddia ettiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis açıklamasında, “Bazı isimleri görüşmeye başladık ve bu ismi en kısa sürede açıklayabilmek için koşulların oluşacağını umut ediyorum” şeklinde konuştu.

“AB’nin temsilci atamasına ilişkin önerisinin, zirve sonuç taslağının neresinde yer aldığı” şeklindeki bir soruya karşılık ise Hristodulidis şunları söyledi:

“Bir şahsiyetin atanmasının önemini gördükleri için tüm üye devletlerden olumlu yanıt aldık. Ayrıca sonuç bildirgesinde, AB’nin çabaların her aşamasında ve şimdi de çıkmazın aşılmasına ve müzakerelerin yeniden başlamasına müdahil olmaya hazır olduğu ifadesi de bu yüzden yer almaktadır. Bu ifade sonuç bildirgesinde, Litvanya’daki NATO zirvesinde Sayın Erdoğan’la yapılacak temasla ilişkili olması sebebiyle bu senkronizasyon gerektiği için yer almaktadır.”

Haravgi gazetesi ise “Sonuç Bildirgesi Başka Hristodulidis Başka Söylüyor” başlığı altında verdiği haberinde, Hristodulidis’in, “AB Zirvesi sonuç bildirgesi taslağında AB’nin her aşamada katkı koymaya hazır olduğu şeklinde yer alan ifadenin Kıbrıs Rum tarafının önerisinin bir sonucu olarak bildirgede yer aldığını söylediğini” ancak bunun gerçek olmadığını iddia etti.