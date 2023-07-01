Kemal Sunal denizle buluştu

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde bayramda çifte mutluluk yaşandı. Tedavisi tamamlanan Kemal Sunal isimli kaplumbağa, Kurban Bayramı’nın ikinci günü Merit Royal & Crystal Cove Otellerinin ortak kumsalında gerçekleşen etkinlikle mavi özgürlüğe uğurlandı.

Sanat çalışmalarının yanı sıra doğaya karşı duyarlılığıyla da tanınan ve Kemal Sunal’ı evlat edinen oyuncu Ali Sunal ile Resa Dem, doğal yaşam alanına kavuşurken kaplumbağaya eşlik etti. Etkinliğe Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci, Merit Otellerinin misafirleri ve yöneticileri, doğa ve hayvan severler ile her daim işbirliği içerisinde olunan balıkçılar katıldı. Kemal Sunal’ın denize uğurlandığı anları ilgi ve merakla izleyen çocuklar, Meritta maskotları ile de bol bol fotoğraf çektirdi.

Levent ve Niymeti Çiftçi tarafından Lapta’da bulunan 25-30 yaşlarındaki Caretta caretta türü dişi, iribaş deniz kaplumbağası, boğulma sebebi ile Nisan ayında merkeze getirildi. Akciğerlerindeki enfeksiyonun yanı sıra yüzgeçlerinde de küçük yaralar gözlemlenen Kemal Sunal, tedavi sürecinin ardından eski salığına kavuştu.

Kara çalışmaları anlattı

Bu yıl 5. kuruluş yıldönümünü kutlayan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nin, adanın her yerinden gelen ihbarları en kısa sürede değerlendirdiğini belirten Merit International Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara “Bugüne kadar 110 kaplumbağaya ulaştık ve 82’sini doğasına geri kavuşturduk. Balıkçı dostlarımızın artarak devam eden titiz gözlemleri sayesinde daha fazla deniz kaplumbağasına hızla ulaşabilmekteyiz” dedi.

Özellikle boğulma vakalarında zamanla yarışın söz konusu olduğuna vurgu yapan Kara, şunları kaydetti:

“Zamanında müdahale edebildiğimiz, çoğu boğulma vakasını tedavi edip doğal hayatlarına kavuşturabildik. Bu başarının ardında zaman kaybetmeden ihbarda bulunan balıkçı dostlarımızın payı yadsınamaz. Kendilerine bir kez daha teşekkür ederim.”