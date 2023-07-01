Özlem ÇİMENDAL

KKTC’nin ilanına oy veren, eski siyasilerden Ergün Vehbi, ülkede işlerin iyi gitmediğini, hemen her alanda çöküş olduğunu belirterek sistem değişikliğinin şart olduğunu söyledi.

Tek sandalye seçimine katılımın düşük olmasını değerlendiren Vehbi “milyonlar boşa harcandı” diyerek, uygulamaları eleştirdi.

Vehbi, Diyalog’un sorularını şöyle yanıtladı:

Soru: Ara seçime katılım çok düşük kaldı, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yanıt: İlk olarak bir an evvel seçim yasası düzeltilmelidir. Çok sakat yanları var. Bir kişi istifa etti ve koca ülke seçime gitmek zorunda kaldı, bu olmamalıydı, düzeltilebilirdi. Bu çok yanlış oldu. Sandığa katılımı etkiledi. Milyonlarca para boşa harcandı. Halkın tepkisini aldı. Tam bir yanlışlıklar komedyası.

Soru: Siyasetin geldiği bugünkü noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu içinde bulunulan durumdan çıkış yolu nasıl olmalı?

Yanıt: Kimin ne yaptığı belli değil ülke siyasetinde, hangi parti iktidar hangi parti muhalefet kim yetkili belli değil. Ülkede hiçbir şey yolunda gitmiyor. Sağlık eğitim başta olmak üzere birçok alanda çöküş yaşanıyor. Ülkenin de siyasetin de toparlanması için hem zihniyet hem de sitem değişikliği şarttır. Yapısal değişimi de unutmamak lazım.

Soru: KKTC’deki fakirleşme Kıbrıs sorununu nasıl etkiler?

Yanıt: KKTC’nin ekonomik durumu Kıbrıs sorununu çok yakından etkiler. Giderek fakirleşen bir halk olduk. TL dibe vurdu. Biz eski siyasiler bile aldığımız maaşlarla geçinemiyoruz. 1983’te cumhuriyeti kurduk ama kendi paramızı basamadık. Kendi paramız olmalıydı. Parayı korumak için tedbir alacak bir enstrümanımız yok elimizde, öyle bir hükümet de yok. Ekonomimizin kötü olması güneye karşı elimizi zayıflatır. Kıbrıs konusunda özellikle Rumlar son zamanlarda uluslararası arenayı çok aktif kullanıyor. Temaslarını yoğunlaştırmış durumdadır. Biz daha arka plandayız, bunun en büyük nedeni de hem ekonomik hem de sosyal olarak bizim daha zayıf olmamızdır.