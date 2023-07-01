‘Halkın güvenliğinin teminatı’

Polis Günü ve Polis Örgütü’nün 59’uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'da anıtlara çelenk sunuldu.

Polis Genel Müdürü Kasım Kuni başkanlığındaki polis heyeti dün sabah ilk olarak 09.00'da Atatürk Anıtı’na, ardından da Dr. Fazıl Küçük Anıtı ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrine çelenk sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, 30 Haziran Polis Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar polis teşkilatının üzerine düşen sorumlulukları özveriyle yerine getirdiğini, bunu yaparken de Atatürk ilkelerine, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne, yasalara ve çağdaş demokratik değerlere özenle uyma noktasında kararlı bir duruş sergilediğini, bu duruşuyla diğer kurumlara da örnek olduğunu vurguladı.

Tatar, toplumsal varoluş mücadelesi verilen yıllarda, imkansızlıklar içerisinde, sınırlı sayıda eleman ve kısıtlı sayıda araç gereçle ve büyük fedakarlıklarla kurulan polis örgütünün yarım asırdan fazla bir süredir halkın huzuru, yurttaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ve suçların önlenmesi konularında çalışmalarını başarıyla yürüttüğüne dikkat çekti.

Toplumun huzuru için çalışıyorlar

Polis Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Dr. Ahmet Savaşan da “gücünü halkımızın güven ve desteğinden alan, canını siper ederek görevini fedakar bir şekilde yerine getiren Polis Örgütü’müzün 59’uncu Kuruluş Yıldönümünü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Savaşan mesajında şunları belirtti:

“Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Günü Kutlu olsun.

Ülke insanımızın huzur ve güven içinde yaşamasını temin etmek için yetkisini kanunlardan alarak görev yapan bu güzide teşkilatımız güvenlik ve özgürlük dengesini sağlama konusunda ciddi bir vazife ifa etmektedir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır” dediği gibi Polis Teşkilatımızın Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne sonsuza dek sahip çıkacağına hiç kuşkum yoktur.

Bu duygu ve düşüncelerle, Polis teşkilatımıza bugüne kadar emek verenlere gönülden teşekkür ederken, hayatta olmayanları saygıyla yad ediyor, görevi başında bulun tüm emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum.”

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2023, 01:52