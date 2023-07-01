‘Eşitlik vurgusu yaptı’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le 20 dakika süren bir telefon görüşmesi yaptı ve Kıbrıs Türk tarafının pozisyonunu yineledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs konusu ve son gelişmelere dair fikir alışverişinde bulunulan telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Genel Sekreter'e, Kıbrıs'ta resmi müzakere sürecinin; Kıbrıs Türk Tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyidiyle başlayabileceğini nedenleriyle anlattı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin maksimalist ve uzlaşmaz tutumunu devam ettirdiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının kendini Ada'nın tek mutlak hâkimi ve meşru yönetimi gören anlayışının değişmeden çözüm için ortak bir zemin bulunmasının mümkün olmadığını belirterek, Rum tarafının Kıbrıs Türk Tarafının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü inkar etmesinin müktesep eşitliğini inkar ettiği anlamını taşıdığın altını çizdi.

Tatar ticari sınır kapısı açılmasının reddini kınadı

Telefon görüşmesinde, Kıbrıs Türk tarafınca sunulan 6 maddelik iş birliği önerilerinin iki taraf arasında bağların ve güvenin artmasına yönelik yapacağı katkıya da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özellikle iki taraf arasında ekonomik etkileşimi ve dolayısıyla güveni artıracak özel ticari bir sınır kapısının açılmasının Rum tarafınca reddedilmesini kınadığını belirtti.

Atlılar toplu mezarı

Yıllardır bekletilen ve geçtiğimiz Ocak ayında sağlanan Atlılar toplu mezarının kazısının başlaması kararıyla ilgili olarak Rum Yönetimi'nin üzerine düşen sorumluluğu ivedilikle yerine getirmesi gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bunun Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmalarına ivme kazandıracağı gibi aynı zamanda iki toplum arasında önemli bir güven yaratıcı önlem olacağını kaydetti.

Guterres güven ve iş birliğine değindi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı büyük bir titizlikle dinlediği belirtilen BM Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs Türk tarafının iş birliği önerilerine ve güven yaratıcı önlemlere verdiği önemi yineleyerek bunun aşağıdan yukarıya, iki taraf arasında oluşturacağı güven ve iş birliğine değindi.

Atlılar toplu mezarının kazısının başlaması mutabakatıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tatar'ın ifade ettiklerinin önemli olduğunu belirterek bu konudaki çalışmalara destek belirten Guterres, ticaret başta olmak üzere ilişkilerin geliştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından sunulan önerilerin önemli olduğunu ifade ederek, Kıbrıs'ta bir uzlaşı için çıkacak fırsatlardan yaralanmanın önemine işaret etti.

Genel Sekreter ayrıca tarafların rızası olmadan üçüncü tarafların Kıbrıs meselesine müdahil olamayacağının da altını çizdi.