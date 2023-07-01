Yüzlerce bina ateşe verildi

Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da Nael M. isimli 17 yaşındaki sürücünün, polis kurşunuyla öldürülmesine tepki gösteren gençler, ülke genelinde aralarında karakol ve okulların da bulunduğu yüzlerce kamu binası ve aracı ateşe verdi, olaylarda 800'den fazla kişi de gözaltına alındı.

Başkent Paris'in banliyösü Nanterre'de 27 Haziran'da bir polis memurunun içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca tek el ateş açması sonucu 17 yaşındaki sürücü Nael M.'e kolundan ve göğsünden vurularak hayatını kaybetti.

Nael M.'nin vurulduğu anlara ait amatör kamera kayıtlarının sosyal medyaya yayılmasının ve polisin basına verdiği ilk bilgilerle çelişmesinin ardından olay ülke gündemine oturdu.

AA muhabiri, basında Nael M.'nin öldürülmesine ilişkin yer alan haberleri ve sonrasında çıkan olayları derledi.

Sürücüye ateş açan polisin, aynı gün "kasten adam öldürme" gerekçesiyle gözaltına alınması, Nael M.'nin yaşadığı Nanterre'de gençlerin sokağa çıkmasına engel olamadı.

Ülkedeki sokağa çıkanlar çoğunlukla 14-18 yaşındaki gençlerden oluşurken, 12-14 yaş aralığındaki bazı çocuklar da olaylara karıştı.

Ülkenin tamamına yayıldı

Olayın yaşandığı 27 Haziran'ın gecesinde özellikle Nanterre'in de içinde bulunduğu Hauts-de-Seine vilayetinde, eylemciler, araçlar ve çöp bidonlarını ateşe verirken, polise havai fişek fırlattı.

İkinci gece olaylar, Paris'in bazı banliyölerine ve ülkenin Lyon, Toulouse, Lille gibi birkaç büyük kentine yayıldı.

Olayların şiddeti artarken, neredeyse Paris'in tüm banliyöleri ve ülkenin hemen hemen tüm bölgeleri yangın yerine döndü.

Mağazalar yağmalandı

Paris, Marsilya, Reims, Tours gibi çok sayıda kentte mağazalar yağmalandı.

Fransa genelinde 500 kamu binası, 1900 araç ateşe verildi ve kamusal alanda 3 bin 880 noktada kundaklama yapıldı.

Polis ve eylemciler arasında ciddi çatışmaların yaşandığı son 3 günde eylemciler çok sayıda karakolu ateşe verdi ve polise havai fişek fırlattı.

Clichy-sous-Bois, Lille, Halluin, Mons-en-Barœul, Garges-les-Gonesse, Nogent-sur-Oise, Villeneuve-le-Roi kentlerinde belediye binaları, Tourcoing, Evreux, Bezon kentlerinde okul binaları, Marsilya'da da tarihi kütüphane ateşe verildi.

4 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

29 Haziran itibarıyla Savigny-le-Temple, Compiegne'nin yanı sıra Neuilly-sur-Marne ve Clamart olmak üzere toplam 4 kentte gece belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Olayların şiddetinin 3. gece artmasının ardından Bordo, Lille, Roubaix, Lyon kentlerinde özellikle terör ve organize suçlarla mücadelede görev alan özel polis timi RAID sahaya indi.

Gencin öldüğü kent Nanterre'de ise özel polis timi BRI görevlendirildi ve zırhlı araç da kullanıldı.

Aralarında Nanterre, Lyon, Nice'in de bulunduğu en az 3 kentte jandarmaya bağlı helikopter de devriye gezdi.

Polis ve jandarma sayısı 40 bine çıkartıldı

İçişleri Bakanlığı, 28 Haziran'da Paris banliyölerinde 2 bin polis ve jandarma görevlendirirken, dün bu sayıyı ülke genelinde 40 bine çıkardı.

İlk gece yalnızca 31 kişi gözaltına alınırken, bu sayı ikinci gün 180'in üzerine çıktı. Olayların şiddetinin arttığı dün ise 667 kişi gözaltına alınırken, 249 polis ve jandarma yaralandı.

Eylemcilerden kaç kişinin ise yaralandığı henüz bilinmiyor.