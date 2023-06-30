156 promil alkollü çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

Korkuteli - Mutluyaka kavşakları arasında dün sabah meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü yan şeritteki arabaya çarparak, takla attı. Araç tavanı üzerinde 10 metre sürüklenirken, sürücü kazayı hafif yaralarla atlattı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, saat 06.30 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolunun Korkuteli - Mutluyaka kavşakları arasında, Cem Şahin (E-22), 156 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LV 103 plakalı araç ile çift şeritli yolda Mutluyaka kavşağı istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek direksiyonu sola kırması neticesinde sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Mehmet Yeşilgözlü (E-53) yönetimindeki FH 231 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle LV 103 plakalı araç takla atıp tavanı üzerinde sürüklendi.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan LV 103 plakalı araç sürücüsü Cem Şahin kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2023, 01:00