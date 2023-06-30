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Ozan süratli sürdü

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Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç bariyerlere çarptıktan sonra devrildi

Ozan süratli sürdü
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Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda  meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, süratli araç kullanan 26 yaşındaki Ozan Tekin’in yoldan çıkarak, bariyerlere çarptıktan sonra takla atması sonucu gerçekleşti. Kaza sonucu yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Fevziye İnce Gözel hastaneye kaldırıldı. 
Polisten verilen bilgiye göre kaza dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi.
Lefkoşa’da kuzey çevre yolu üzerinde, yönetimindeki PN 598 plakalı araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden Ozan Tekin, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı. 
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ozan Tekin ve araçta yolcu olarak bulunan Fevziye İnce Gözel Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı, polisin soruşturma başlattığı belirtildi.
 

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