Alkolü seviyor

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir marketten 3 bin 200 TL değerinde içki çalan Aya Abida bir buçuk ay sonra aynı suçu işlemeye kalkışınca yakalandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının ilk hırsızlık vakasını 14 Şubat 2022 tarihinde işlediği, ikinci denemesini 2 Mayıs’ta yaptığı ve bu esnada yakalandığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, Aya Abida’nın 14 Şubat 2022 tarihinde saat 20.00 sıralarında Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir marketten 3 bin 200 TL değerindeki Blue Label marka içkiyi çaldığını söyledi. Polis, işletmecinin 28 Şubat 2022 tarihinde şikâyetçi olduğunu, marketin kamera görüntüleri incelenerek zanlının eşkâlinin tespit edildiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlı Aya Abida’nın 2 Mayıs 2022 tarihinde tekrar aynı markete gittiği sırada orada çalışanlar tarafından tespit edildiğini, durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Bayramda hücrede

Polis memuru, zanlı Aya Abida’nın ikametgâhında arama yapıldığını ancak çalınan içkinin bulunamadığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden polis, aranan emare ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlı Aya Abida’nın ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında hırsızlık suçlamasıyla soruşturma başlatılan zanlı Aya Abida’nın ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.