60 deniz mili izleniyor

Kuzey Kıbrıs’ın uçuşlara açık tek havaalanı olan Ercan’da uçakların ‘kötü hava koşullarında’ otomatik pilotla güvenilir iniş ve kalkış yapması nı sağlayan ILS sistemi yenilenemediği için ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

KKTC teknolojide yeni gelişmelerden habersiz iken, Güney Kıbrıs’ın Larnaka Havaalanı’nda Larnaka Havaalanı’nda ‘Yakınlaşma Radar Sistemi (Approach Radar)’ dönemine girildi. Rum hava trafik kontrolörlerinin bu sistemle uçakları, iniş yapana kadar radardan izleme olanağına kavuştuğuna dikkat çekildi.

Haravgi gazetesi, yeni devreye giren ve havaalanı çevresindeki yaklaşık 60 deniz millik alanı tam zamanlı izleme olanağı tanıyan sistemin güvenlik düzeyini önemli ölçüde iyileştireceğine ve uçaklar iniş prosedürünü tamamlayana kadar radardan izlenebileceği için Hava Trafik Kontrol Kulesi tarafından verilen hizmetin verimliliğini artıracağını yazdı.