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Bayramlarını kutladı

Tatar, sağlık personelinin zor şartlarda dahi görevlerinin başında olduğunu belirtti

Bayramlarını kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek hastaların ve sağlık personelinin bayramını kutladı. Tatar ziyareti esnasında yaptığı konuşmada, doktorların ve sağlık personelinin zor şartlarda dahi görevlerinin başında olduğunu belirterek, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyareti esnasında Sağlık Bakanı Ali Pilli de eşlik etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, hastalar ve sağlık personeli ile bayramlaştı. 
Cumhurbaşkanı Tatar ziyareti esnasında yaptığı konuşmada, doktorların ve sağlık personelinin zor şartlarda dahi görevlerinin başında olduğunu belirterek, tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
 

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