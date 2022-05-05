Bölgenin güzelliği objektiflere yansıdı

Mustafa ERKAN

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER), geçtiğimiz hafta düzenlediği gezi organizasyonunda üyelerine Lefke’yi tanıttı. Üyeler Lefke bölgesinde ilginç mekanlarda fotoğraf çekimleri gerçekleştirdi.

FODER’in fotoğraf sezonu gezileri devam ediyor. Program kapsamında sezonun dördüncü gezisi Lefke’ye gerçekleştirildi. Güzelyurt'ta buluşan gezgin FODER üyeleri önce Akçay Köyüne gitti.

Akçay’da içilen sabah kahvesi ardından Akçay 1. Çocuk Ve Bahar Şenliği’nin yapıldığı yer ziyaret edildi.

Daha sonra Karadağ bölgesinde CMC maden işletmeleri araçlarının müze haline dönüştürüldüğü yerde fotoğraf çekimleri yapıldı. Lefke Barajı, Gemikonağı Göleti, CMC hamamları ve bölge doğası belgelendi.

Çekimlerin ardından Yeşilırmak köyü piknik alanında öğle yemeği için mola verildi. Burada doğa, manzara ve köye hareketlilik katan çilek tarlalarındaki çekimler güne ayrı bir renk kattı.

Gemikonağı yolu üzerinde bulunan (CMC) eski maden limanı ve ardından gün batımının fotoğraflanmasıyla gezi son buldu.

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2022, 10:46