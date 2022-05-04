Yeniboğaziçi takımının futbolcusu Ramadan Ağdaç, aşkını çim sahada herkese duyurdu.
Ağdaç, AKSA Birinci Ligi’nde önceki gün oynanan Yeniboğaziçi-Mormenekşe maçı öncesinde dahada diz çökerek kız arkadaşı İzim Kaya’ya evlenme teklif etti.
Kız arkadaşı Ramadan’ın evlilil teklifine ‘evet’ cevabı verirken, tribünlerden alkışlar koptu.
Aşkın ateşi
Genç futbolcu Ramadan, çim sahada kız arkadaşı İzim’e evlenme teklif etti
Yeniboğaziçi takımının futbolcusu Ramadan Ağdaç, aşkını çim sahada herkese duyurdu.
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