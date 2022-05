‘Hodri meydan’

Karadeniz turuna çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine siyaset yasağı getirileceği iddialarına yanıt verdi. İmamoğlu, "Biri Ekrem'e böyle bir şey yapar, bir bakarsınız milyonlarca Ekrem ona sandıkta tokat gibi bir cevap verir. Türkiye'de ne yazık ki her şey mümkün. Ama bu her şey mümkünün bitmesine de bir yıl kaldı" dedi.

İmamoğlu yoğun Trabzon programı öncesinde konakladığı otelde basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

Ziyaretlerindeki gözlemlerinin sorulması üzerine İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

“Karadeniz'de değişim yüksek oranda var. Zaten olmaması yanlış olur. Çünkü Türkiye’deki bütün olumsuzluklar ekonomiden, yönetim biçimine eğitimden işsizliğe birçok konuda toplumun rahatsızlığı ya da memnuniyetsizliği yüzde 70-80 oranındaydı.

Böyle bir sorun yumağı içinde olan ülkede değişimin olmaması mümkün değil ama değişimi tabii ki motive edecek, umutlandıracak olan da muhalefet bloğudur.

Muhalefet bloğu da üzerine düşeni yapmaktadır. Özellikle 6'lı masanın bence tarihi birlikteliği ve yolculuğu şu an Türkiye için umut ışığıdır.

Demokratikleşme, daha güçlü bir demokrasiye sahip olma 100 yıllık cumhuriyetin demokrasiyle taçlanması, bu masanın ana hedefi. Bizler de buna hizmet ediyoruz.”

İstanbul'u yöneten Türkiye’yi yönetir mi?

“İstanbul'u yöneten Türkiye'yi yönetir” yaklaşımı hatırlatılarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorular yöneltildi.

İmamoğlu “İstanbul her yönüyle lokomotif bir kent. Dolayısıyla duyarsız bir İstanbul ya da konulara hiç dahil olmayan bir İstanbul ya da hiç konuşmayan ağzını bıçak açmayan bir İBB Başkanı tasvip edilmez, bu doğru bulunmaz. 16 milyon insanın tarihi bir oyla seçtiği İBB Başkanı, Türkiye’deki birçok konuya hassasiyet göstermek, destek olmak, doğruları güçlendirme konusunda karakterli adım atmak mecburiyetindedir. Ben de bu sorumluluğu taşımakta özen gösteriyorum. Bunun anlamı ‘İstanbul'u yöneten Türkiye'yi yönetir' elbette değil. Ama o sorumluluk bilinci bende en üst seviyede var” yanıtı verdi.

Gündem değişim

İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili de şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı adaylığı meselesi elbette ki benim gündemimde yok. Ama benim gündemimde önümüzdeki seçimde değişim var.

Hem de tarif edemeyeceğim seviyede var. Bu değişime hepimizin ihtiyacı var. Örneğin en başta sorun yaşayan kişi benim. Yani ben burada 150 maddelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin engellendiği ya da sıkıntı çektiği, zulüm çektiği problemler diye sıralasam 150 yetmez, bir 150 daha yazarım. Ama bu masanın ilgisini çekmeyebilir.

Türkiye’deki değişime, bu ülkedeki kamu yöneticilerinin ihtiyacı var. Bu ülkenin belediye başkanlarına ihtiyacı var. Samimiyetle söylüyorum, AK Partili belediye başkanlarının da ihtiyacı var.

Çünkü sözünü söyleyemeyen, sesini çıkaramayan, bir konuda beyanda bulunamayan, belediye başkanı AK Partili olsa ne olur olmasa ne olur?

Millet demokrasinin en güçlü kalesi olması gereken yerel demokrasi temsilcilerinin kendilerini temsil eden duyguları dile getirmekle mesul insanlar olduğunu bilir ve öyle seçer.

Ama Türkiye’de konuşmanın hak ve özgürlüklerin bu kadar kısıtlandığı bir ortamda eminim ki bu değişime onların bile ihtiyacı var.

Bu bakımdan ben meseleye süreç olarak bakıyorum ve bu sürecin değişimle taçlanması gerektiğine inanıyorum.”