‘Birçok sırrı barındırıyor’

İtalyan Devlet Televizyonu RAI3’ün çok sevilen “Report” isimli yayınında Güney Kıbrıs’ın “yatırım faaliyetlerini meraklı gözlerden uzak yapmak isteyen işadamlarının sığınağı” olarak lanse edildiği bildirildi.

Fileleftheros haberi “İtalya’da da Afişe… İtalyan Devlet televizyonu Vatandaşlıklar ve Oligarklarla İlgili Rezilliği Yeniden Gündeme Taşıyor… Başkan’ın Eski Ofisine de Baskın Yaptılar… Kıbrıs’ın Sarayları Rus Oligarkların Birçok Sırrını Barındırıyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Habere göre, El Cezire Televizyonu’ndan bayrağı alan RAI3, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eski avukatlık ofisi başta olmak üzere gazeteci ekibinin avukatlarına soru sormaya çalıştığı ancak cevap alamadığı avukatlık ofislerinin görüntülerini yayımladı.

“Kremlin’in Çocukları” başlığı altında Vladimir Putin’in çevresinden Rus işadamlarına atıf yapılan yayında bu kişilerin hiçbir engelle karşılaşmadan ekonomik çıkarlarına hizmet etmek için gerek Rum yönetiminin yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasından yararlanarak pasaport aldığına, gerekse Rum Şirketler Mukayyitliği’ne kayıt yaptırdığına dikkat çekildi.

Yayında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından kurulan avukatlık ofisine sürekli ve çok net atıflar yapıldı. Report programı adına araştırma yapmak üzere Güney Kıbrıs’a giden RAI3 muhabiri Julio Valecini programda şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs’ın sarayları Rus oligarkların birçok sırrını barındırıyor. Avukat Nikos Anastasiadis tarafından kurulan güvenilir hukuk şirketinin merkez ofisi Limasol’da bulunuyor. Anastasiadis daha sonra Kıbrıs Cumhuriyeti başkanlığına seçildi. Çıkar çakışması olmaması için (hukuk şirketinin) müdürlüğünü onun yerine kızları yürütüyor.”

Filippu da konuştu

Bu anlatımın ardından Valencini’nin Limasol’daki avukatlık şirketi ofisinde, “Nikos Hr. Anastasiadis &Ortakları DEPE” adına Theofanis Filippu ile yaptığı kısa söyleşiye yer verildi.

Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Miron Kikolatos RAI3 muhabir grubuna, Anastasiadis’in vatandaşlıkları araştıran komiteye ifade verdiğini söyledi. Sayıştay Başkanlığı Basın Sözcüsü Marios Petridis de RAI3’e açıklama yaptı. Kendisine Sayıştaylık araştırması sırasında baskı ve tehdit alıp almadıkları sorusuna olumlu cevap verdi, “hükümet Sayıştay Başkanı’nı görevden almayı düşünüyor şeklinde bazı ifadeler okuduk” dedi.

Haravgi Rum yönetiminin Rus oligarklarla ilgili bilgi vermediğini, Çekya Ekonomik Analiz Dairesi’nin izini sürdüğü Rus oligarkların şüpheli mal varlıklarının izinin çoğu kez Güney Kıbrıs’a ulaştığını ancak Rum yetkililerin bilgi vermeyi ve iş birliği yapmayı çoğu kez reddettiğinden şikayetçi olduğunu yazdı.

Habere göre konuyu Ekologlar Hareketi konuyu yazılı açıklama ile gündeme getirdi ve bunun, Anastasiadis hükümetinin ilk vukuatı olmadığına dikkat çekti.