Tüm yurttaşlar için ‘tehlike’ uyarısı

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin görülen dava sonucu, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan iş insanı Osman Kavala tarafından bir açıklama yapıldı.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin daha önce iki kez beraat kararı verilmesine rağmen 25 Nisan 2022'de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman’a da 18'er yıl hapis cezası verilmişti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı.

Kavala'ya Özgürlük isimli sosyal medya hesabı üzerinden de yayınlanan açıklamada, “25 Nisan 2022 tarihinde, demokrasi değerlerini benimsemiş, ülkelerini seven yurttaşlar yargı kullanılarak cezalandırıldılar. Heyetteki hakimlerden birinin karşı oy yazısında ortaya konulduğu gibi, bu karar hukuka aykırı elde edilmiş ve suç işlendiğine dair makul şüphe içermeyen delillere dayanmaktadır. Karar keyfidir; siyasi baskı altında hukuk normları çiğnenerek alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, “Benim ‘Sorosçu' olduğuma dair beyanlarla bu karara meşruluk kazandırılmaya çalışılıyor. Gezi protestolarının tarafımdan organize edilmediği yalın bir gerçektir. Yüz binlerce yurttaşımızın antidemokratik uygulamalara karşı adalet duygularıyla, özgürlük talebiyle sokağa çıkmalarını Soros'a veya başka bir dış aktöre bağlama beyhude bir çabadır. Gezi Davası, yargının içine düştüğü durumu gözler önüne serdi; böylece yargının bu şekilde kullanılmasının bütün yurttaşlar için ciddi bir tehlike oluşturduğu daha iyi anlaşılmış oldu” denildi.

