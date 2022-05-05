Müzik ziyafeti verdi

Kuzey Kıbrıs’ta eğlence hayatının iddialı mekanı Maxim Royal, konuklarına unutulmaz bir bayram yaşattı. Birçok ünlü sanatçıyı sahnesine çıkaran Maxim Royal bayramın birinci günü İstanbul ve büyük şehirlerin popüler ismi Alya’yı sevenleriyle buluşturdu.

Kendine özgü tarzı ve şarkıları ile Kuzey Kıbrıs’ta da dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Alya, repertuarı ve sahne enerjisiyle misafirleri mest etti. Sevilen sanatçı, bütün misafirleri sahneye almakla kalmayıp, herkesle birlikte şarkılarını seslendirdi.



Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2022, 10:19