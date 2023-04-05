Alman çift tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya uzanan uyuşturucu operasyonunda Alman uyruklu Cristoper Roland Bray ile eşi Clotilde Coufleanu Bray tutuklanırken, 17 gram hintkeneviri ele geçirildi. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 3 Nisan 2023 tarihinde, zanlıların, tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile itimat şirketine ait bir otobüs ile Gazimağusa’ya doğru gelmekte olduklarına dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, işletmeye ait terminale gittiklerini söyledi, saat 21.00 sıralarında zanlıların otobüsten indikten sonra alıkonulduğunu açıkladı.

Polis, yapılan arama sonucu Cristoper Roland Bray’ın tasarrufundaki karton poşet içerisinde, 5 ayrı pakette toplamda 17 gram hintkeneviri bulduklarını açıkladı.

Polis memuru, yapılan soruşturmada, zanlıların uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde bir dükkandan 159 Euro karşılığında alarak Lokmacı kapısından KKTC’ye ithal ettiklerinin belirlendiğini aktardı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme zanlıların, 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.