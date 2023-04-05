Önerilerde bulundu

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, sıkça yaşanan elektrik kesintilerinde besin kaynaklarını hem sağlıklı tüketebilmek, hem de verimli kullanabilmek adına çok dikkatli olmak gerektiğini bildirdi.

Oymen yazılı açıklamasında, gıda tedarik zincirlerinin alacağı tedbirlere ek olarak hem bireysel olarak alışverişler sırasında hem de evlerde ciddi önlemler alınması ve dikkat edilmesi gerektiğine işaret etti.

Oymen, elektrik kesintisi sırasında yapılması gerekenlerle ilgili tavsiyelerde bulundu. Oymen şunları belirtti:

1-Kasapların kıyma makinelerinin soğutuculu olsa dahi her kullanımda içinde kalan parçaların ayrılması, parça etlerin kıyma haline getirilmeden tezgahta değil soğuk hava depolarında asılı şekilde muhafaza edilmesinin sağlanması gerekmektedir.

-Balık satış noktalarından balık alırken buzun mutlak suretle varlığını kontrol etmekte ve balıkta koku olmamasına dikkat etmekte fayda vardır.

3- Tavuk satış noktalarında ise buzluk ve derin dondurucuların kapaklarının iyice kapalı olması, ürünlerde herhangi bir renk değişikliğinin bulunmaması, ürün alırken de kapakları olabildiğince kısa süre açık tutulması ürünün bir süre daha korunmasını sağlayacaktır.

4-Süt ve süt ürünlerinde sıvı ve yumuşak yapıda olanlar (süt, ayran, kefir, krem peynir, yumuşak yapılı peynirler, yoğurt vb) 2 saatten fazla sürede 4C0 üzerindeki sıcaklığa maruz kalmış ise, yukarıda belirtilen yöntemlerle soğutulmaya ve 4C0 de tutulmaya devam edilmelidir.

5- Kırmızı et, kanatlı eti ve deniz ürünleri işlenmiş veya işlenmemiş olması fark etmeksizin 2 saatten fazla 4 C0üzerindeki sıcaklığa maruz kalmış yukarıda belirtilen yöntemlerle soğutulmaya ve 4C0de tutulmaya devam edilmelidir.

