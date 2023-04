Arıza mı, sabotaj mı? Açıklanmalı

Ömer KADİROĞLU

Koalisyon hükümetinin ‘Kamu İhale Yasası’nı değiştirerek, elektrik üreten AKSA ile 15 yıla kadar sözleşme imzalamak için hazırladığı yasa tasarısı dün de meclis genel kurulunda görüşülemedi.

Meclis başkanı bir sonraki oturum tarihini 10 Nisan olarak açıklarken, daha sonra genel kurulun yarın olağanüstü toplantıya çağrıldığı duyuruldu.

Uzun süreli elektrik kesintileri halkın hemen tüm kesimlerinden sert tepki görürken, Elektrik Kurumu Genel Müdürü Dalman Aydın, kesintilerin arıza kaynaklı olmadığını belirterek ‘kasıtlı müdahaleden’ söz etti.

Bu açıklamanın ardından bazı kurum çalışanlarının polise çağrıldığı haber verildi.

El-Sen Başkanı Cesurer ise dün akşam saatlerinden itibaren arızalara müdahale edildiğini duyurdu. Ancak, sorunun kaynağı ‘arıza mı’, yoksa ‘sabotaj mı’ açıklanmadı.

Dalman kasıtlı müdahaleden söz etti

Ülke genelinde dün de elektrik kesintileri yaşanırken, sabotaj iddiası gündeme bomba gibi düştü. Elektrik Kurumu Genel Müdürü Dalman Aydın, kesintilerin arıza kaynaklı olmadığını belirterek ‘kasıtlı müdahaleden’ söz etti.

Diyalog’a konuşan Aydın, El-Sen tarafından başlatılan grev ve eylemlerin çalışanın hakkı olduğunu ancak vatandaşın mağdur edilmemesi gerektiğine işaret ederek ilgili sendikayı sağduyulu davranmaya davet etti.

Aydın “Bizim derdimiz birini hedef göstermek değil. Bizim derdimiz halka sürekli ve kesintisiz elektrik sağlamaktır” dedi.

Aydın yaptığı açıklamada şunları ifade etti;

“Sendikayı halkı, hastaneleri ve sağlık sorunu yaşayan vatandaşları mağdur etmemek adına sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Arızaların meydana geldiği noktaların sadece teknik ekibin müdahale edebileceği noktalar olması nedeniyle kesintilerin eylemle bağlantılı olarak yaratıldığını düşünüyoruz.

Kesintiler nedeniyle oklar üzerimize döndü. Halk, yönetime veya müdürlüğe tepki koyuyor. Biz istişare içerisinde bu işi çözmek istiyoruz. Biz hedef gösterme derdinde değiliz derdimiz halka sürekli ve düzenli elektrik sağlamaktır ve bu noktada da ilgili sendikayı birlikte hareket ederek bu işi çözmeye davet ediyoruz.”



Taçoy: 10 trafoda sabotaj tespit edildi

Aydın’ın açıklamasının ardından Mecliste konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, polis tarafından 10 trafonun tespit edildiğini ve resimlenen bu trafoların sabote edilmiş olduğunu söyleyerek, bu trafoların 6’sının idare tarafından tamir edildiğini açıkladı.

Taçoy, elektrik kesintisinin reva olmadığını söyleyerek, kimsenin bunun arkasında durmaması gerektiğini vurguladı.

El-Sen harekete geçti

Kesintilerin sabotajdan kaynaklandığına dair açıklamalar üzerine Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Çağlayan Cesurer, vatandaşların daha fazla mağdur edilmemesi için arızalara müdahale edilmeye başlandığını açıkladı.

Cesurer, buna karşın arızaları çözmek için araziye gönderilen çalışanların bir saat sonra polis tarafından ifade vermek için aranmaya başladığını kaydetti.

El-Sen, ülke genelindeki elektrik kesintileri hakkında Kıb-Tek Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.

El-Sen’in yaptığı bireysel eylemin neticesinde ülke genelinde yaşanan kesintilerin artarak devam ettiğini ifade eden Cesurer, “Yönettiğini iddia edenler çözüm üretmek yerine olayları provoke etmeye çalışmaktadır” iddiasında bulundu.

“Bölgesel olarak yaşanan elektrik kesintilerinin nedeniyle hiçbir gailesi olmayan yöneticilerin sadece seyirci olduğunu” savunan Cesurer, buna karşın El-Sen’in vatandaşların daha fazla mağdur edilmemesi için tüm ekipleriyle birlikte arızalara müdahale etmeye başladığını belirtti.

Arızaları çözmek için araziye gönderilen çalışanların bir saat sonra polis tarafından ifade vermek için aranmaya başladığını kaydeden Cesurer, “Belli ki yöneticiler vatandaşın daha fazla karanlıkta kalmasını istiyor” dedi.

Kitlesel eylem uyarısı…

Ortada iyi niyet olmadığını dile getiren Çağlayan Cesurer, bu oyunlardan vazgeçilmesi için çağrı yaparak, çalışanın fazla sabrının kalmadığını söyledi. Diğer sendikalar ve örgütlerle görüşmeler yaptıklarını da dile getiren Cesurer, Pazartesi Meclis'te Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın yeniden gündeme gelmesi halinde bunun kitlesel bir eyleme dönüşeceğini söyledi.

Halka da çağrı yapan Cesurer, daha fazla fatura ödememek, toplumun mağdur edilmemesi adına bu kavganın hep birlikte verilmesi gerektiğini kaydetti.



Meclis olağanüstü toplanacak

Bu arada meclis çalışanlarının ek mesai yapmama eylemi nedeniyle yarım kalan Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı yarın görüşülecek.

Bu nedenle Meclis Genel Kurulu Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Zorlu Töre milletvekillerini, 6 Nisan Perşembe günü saat 09.00’da 2'nci Olağanüstü Birleşime davet etti.

Toplantıda, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine devam edilecek.



Elektrikte yaşanan krize değinen Üstel, “Sabotaj varsa hükümeti karşılarında bulacaklar” dedi

‘Gerekeni yaparız’

Başbakan Ünal Üstel, elektrikte sabotaj iddialarına değindi. Üstel, grevin bir hak olduğunu ancak sabotaj varsa hükümeti karşılarında bulacaklarını belirtti. Üstel, “Eylem yapmak herkesin demokratik hakkıdır. Ama eylem halkı mağdur ediyorsa, halkın can ve mal güvenliğini tehdit ediyorsa burada devlet devreye girer ve gerekeni yapar” dedi.

Üstel, Bakanlar Kurulu’nun ardından yaptığı yazılı açıklamada hükümetin hedefinin, halkı, ülkeyi, temiz, hesaplı ve arz güvenliği olan enerjiye kavuşturmak olduğunu vurgulayarak, en temel hedeflerinin, kablo ile elektrik projesini hayata geçirmek ve Türkiye ile enterkonnekte bir sistem kurmak olduğunu belirtti.

Her ne halse birileri bizi Rum kesiminden alınacak 3 kat daha pahalı elektriğine mahkum etmek istiyor. Ama biz bu oyuna gelmeyeceğiz” diyen Üstel, “Ülkenize enerji gelince değil, ülkenizde enerji olmayınca yok olursunuz” vurgusu yaptı.

Üstel, “Tek hedefimiz var, sürdürülebilir enerji, uygun fiyatlı enerji” dedi.

Hiçbir eylemin halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmaması gerektiğini ifade eden Üstel, “Eylem yapmak herkesin demokratik hakkıdır. Ama eylem halkı mağdur ediyorsa, halkın can ve mal güvenliğini tehdit ediyorsa burada devlet devreye girer ve gerekeni yapar” dedi.

Üstel, yapılanların eylem değil, halkın hak ve çıkarlarına yönelik sabotaj ve saldırı olduğunu kaydetti.

Enerjide arz güvenliği olmalıdır. Enerji hesaplı, sürdürülebilir ve her şeyden önce dünyanın da üzerinde mutabakat sağladığı çevreyi koruyan temiz enerji olmalıdır” vurgusu yapan Üstel, bu kriterler doğrultusunda, ülkeye arz güvenliği sağlayacak modeller üzerinde gerekli çalışmaları yapmaya başladıklarını belirtti.

“Güneş bizim için önemli bir enerji kaynağı” diyen Üstel, bu alandaki projelerinin ilerlediğini, bunun artırılmasının yanında uygun yerlere rüzgar panellerinin takılması ve rüzgardan da enerji üretebilmek için ayrıca çalıştıklarını kaydetti.