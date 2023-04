40 yıllık sorun neden çözülmüyor ?

Ömer KADİROĞLU

Elektrik kesintilerinin ‘sabotaj mı yoksa arızalardan’ mı kaynaklandığı tartışılırken, vatandaşlar canından bezdi. Sürekli yaşanan kesintilerden dert yanan vatandaşlar, yıllardır kangren olmuş sorunun bir türlü çözüme kavuşmadığını belirtti. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, çocuklarımız mum ışığında ders çalışıyor, sürekli yapılan kesintiler hem sosyal hem de iş yaşamımızı olumsuz etkiliyor” dedi. Yetkililere sorunun çözülmesi için çağrı yapan vatandaşlar, 40 yıldır elektrik sorunu yaşanıyor. Neden çözüm bulunmuyor” sorusunu yöneltti.

Ne dediler…?

Feyzi Ünal

“Elektrik kesintileri bizleri perişan etti. Elektrikler kesildiği zaman bir iki saat gelmiyor ve tüm hayat duruyor. Eve gidiyoruz yemek yiyeceğiz elektrikler gidiyor ve bu durum canımızı sıkıyor. İsteğimiz kesintilerin olmaması ancak bu yöndeki umudumuzu kaybettik. Elektrik faturalarını gecikmeden ödediğimiz halde doğru düzgün hizmet alamıyoruz.”

İsmail Çiftçi

“Elektrik kesintileri bizleri isyan noktasına getirdi. Gerçekten 2023 yılında bu ülkede kesintilerin yaşanması çok üzücüdür. Faturalarımızı düzenli ödüyoruz ancak aldığımız hizmetten memnun değiliz. Elektrikler kesildiği zaman hayat duruyor. Eskiden elektrikler kesildiğinde komşular toplanır sohbet eder vakit geçirirdi. Günümüzde elektrik kesintisi her şeyin durmasına neden oluyor. Beklentimiz kaçıncı asırda olduğumuzun farkına varmalarıdır. Herkes teknoloji ile uçarken biz yüz sene geriden geliyoruz.”

Aygün Gökman

“Elektrik kesintilerinin yaşanması üzücü ve can sıkan bir durumdu. Kötü yönetim nedeniyle bu günleri yaşıyoruz. Gidişat hiç iyi değil. Elektrikler kesildiği zaman 2- 3 saat elektriksiz kalıyoruz. Düzensiz kesintiler nedeniyle elektrikli cihazlarımız bozuluyor. Bu çağda elektriksiz hayat düşünülemez. Bu sorunun düzeltilmesini istiyoruz ancak o yönde hiçbir umudum yoktur.”

Ahmet Türkoğlu

“Elektrik kesintileri bizleri çok gerdi. Mübarek Ramazan ayında sofraya oturacağız elektrikler gidiyor ve saatlerce mağduriyet kalıyoruz. Çocuklar karanlıkta ders çalışıyor. Herkes uzaya uçarken biz hala nelerle uğraşıyoruz. Bu işi yapamıyorlarsa Kıb-Tek’i özelleştirsinler. Elektrikler kesildiği zaman banyo yapamıyorsun, yemek yiyemiyorsun. Düzensiz kesintiler nedeniyle elektrikli cihazlarımız bozuluyor. Yıllardır bu sorunu kimse çözemedi. Burada suçlu kim diye sorduğumuz kimse üstüne alınmıyor. 40 yıldır bir suçlu bulunmuyor.”

Yusuf Tayfur

“Elektrik kesintileri tam bir rezalet durumdur. Bir işlem için Araç Kayıt Dairesine gittim ancak elektrik olmadığı için bir saatten işlem yaptırmayı bekledim. Mum ışığında yaşıyoruz, çocuklarımız karanlıkta ders çalışıyor. Nenelerimizin, dedelerimizin zamanına geri döndük. Bazen tam sofraya oturacağımız zaman elektrikler kesiliyor, işte o an sinirden kulaklarımdan kan çıkıyor. Bir an önce bu sorunun çözülmesini istiyoruz.”

Kemal Latif

“1971 yılına kadar Girne Boğaz’da mücahitlik yaptım ve o zaman da araba bulamadığımız zaman “kendim ettim kendim buldum” şarkısını söyleyerek giderdik. Şu anda ülkede yaşanan sorunlar için de tüm herkesin aynı şarkıyı söylemesi lazım. 2023 yılına geldik halen elektrik kesintisi yaşıyoruz, çıplak gezsem bu kadar utanmazdım. Elektrikler kesildiği zaman idarecilere güzel temennilerde bulunuyorum. Beklentimiz bu sorunların çözülmesi yönündedir ancak bizi idare edenler yine bildiklerini okuyacağı için hiç umudumuz yoktur. Ben en çok da arkadan gelen genç nesillerin yüzlerinin gülmesini istiyorum ancak o da zor görünüyor.”

Cuma Taşkıran

“Elektrik kesintileri bizleri perişan etti. Ödemelerde bir gün geciksek işlem yapan Kıb-Tek’in faturalarımızı düzenli ödediğimiz halde bize bunu yaşatması kabul edilemez. Bütün gün oruç tutup akşam yemeğe oturduğumuzda elektriklerin kesilmesi canımızı çok sıkıyor. Elektrik Kurumu ile ilgili artık kalıcı bir çözüm istiyoruz.”

İsmail Bozat

“Elektrik kesintileri beceriksizlik nedeniyle yaşanıyor. 5 yıldır ne kadar kötülük varsa ülkeyi idare edenler Kıb-Tek’e onu yaptı. Çalmasalar her şey tamam olacak ancak çalmaktan vazgeçmiyorlar. Eve gidiyoruz tam yemeğe oturacağız ve elektrikler gidiyor. O anda bol bol dua ediyoruz. AKSA’ya 30 milyon dolar her yıl vereceklerine, kuruma yatırım yapsalar bu sorunu çözmüş olacaklar. Yıllardır kimse elektrik kurumundaki sorunları çözmek istemiyor çünkü amaçları çalmak, yemek, yutmaktır. 21’inci yüzyılda bunları konuşmak kadar utanç verici bir durum yoktur.”

Aziz Kurt

“Elektrik kesintileri ülkede herkesi perişan etti. 2023 yılında bu durumu kabul etmemiz mümkün değildir. Kendimizi taş devrinde hissediyoruz. Ben elektrik faturamı düzenli ödüyorsam bu sorunu bana yaşatmamaları lazım. Yıllardır süregelen bu sorunun çözülmesini istiyoruz.”

Duran Karslı

“ Elektrik kesintileri nedeniyle ev aletlerimiz, cihazlarımız bozuluyor ve her yönden zarar ediyoruz. Yıllardır devam eden bu sorunu çözmek için çalışmadılar, hep günü birlik kararlar aldılar. diye Eve gidiyoruz tam sofraya oturacağız elektrikler kesiliyor. Bu sorunun çözülmesini istiyoruz.”

Gamze Çelik

“Elektrik kesintileri iğrenç bir durumdur. Çocuklarımız var ve onların ısınmalarına kadar her alanda elektrik kullanıyoruz. Çalışan insanlarız ve elektrikler kesildiği zaman çocuklarımız korktuğu için işten izin alıp eve gitmek zorunda kalıyoruz. Eve gidiyoruz tam işlerimizi yapacağız veya yemek yiyeceğiz elektrikler kesiliyor ve bu çok berbat bir durumdur. Bu sorunun kalıcı olarak bir çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.”