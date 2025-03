Altın fiyatına

Ömer KADİROĞLU

Girne’de her Çarşamba günü terminal alanında kurulan açık pazarda dün can erik kilosu bin liradan tezgaha düştü. Pazarın en yüksek fiyatlı ürünü olan can eriğe pek yanaşan olmadı. Vatandaşlar, önceliklerini patlıcan, patates, domates gibi yemeklik ürünlere verdiklerini söyledi. Pazardan istedikleri gibi ürün alamadıklarını ifade eden vatandaşlar, çoğu meyve fiyatının 200 lirayı bulduğunu söyledi.

Ne dediler…?

Halil Yıldız

“Pazar yerinden bir avuç çağla badem, iki avuç çilek, 4 tane de muz aldım. Fiyatlar felaket durumdadır. Emekliyim ve aldığım 36 bin lira yetmediği için çalışmak zorundayım. Beklentimiz bu fiyatların düşmesidir.”

Songül Özteb

“Pazar yerinden domates, salatalık, biber ve patlıcan aldım. Fiyatlar çok yüksek, bütçemiz etkileniyor. Eskiden canımızın her istediğini alıyorduk ancak şimdilerde ne kadar tutacak ne olacak diye korkarak alıyoruz. Çocukların istekleri ile mutfak masraflarına yetişemiyoruz. Beklentimiz bu fiyatların yetkililer tarafından bir şekilde düşürülmesidir.”

Şehmuz Bozkurt

“Pazardan ıspanak ve havuç aldım başka da bir şey alamadım çünkü gücüm yok. Daha önce pazar yerine geldiğimde çantalar dolusu alışveriş yapardım ancak fiyatlar nedeniyle az az almak durumundayım. Beklentimiz bu fiyatların bir şekilde düşürülmesi ve herkesin meyve ve sebzeye rahatlıkla ulaşabilmesidir.”

Aysel Ayaydın

“Havuç, nane, patlıcan aldım ancak fiyatlar çok yüksektir. Eskisi gibi her istediğimizi alamıyoruz ve aile bütçemiz sarsılıyor. Çocuk okutuyorum ve kirada kalıyorum; buna bağlı olarak da geçim sıkıntısı her geçen gün artıyor. Yetkililerden beklentimiz fiyatların bir şekilde denetlenmesi ve herkesin ulaşabileceği rakamlara düşürülmesidir.”

Arife Seçkin

“Pazar yeri fiyatları çok yükseldi ancak üreticilerin de üretim maliyetleri döviz yükseldikçe yükseliyor haliyle bu yükseliş de fiyatlara yansıyor. Pazar yerine eskiden geldiğimizde 100 lira ile çantaları doldurur giderdik ancak bugün ihtiyaçlarımızı azar azar almak durumundayız. “

Ahmet Timuçin

“Pazar yerinden patates, soğan ve domates aldım. Şu anda fiyatlar normal olsa da aile bütçemizi etkiliyor. Eskiden pazara geldiğimizde fazla alır tüm ihtiyaçlarımızı karşılardık ancak bugün kısıtlı alışveriş yapıyoruz.”

Mustafa Çalık

“Çarşıya geldiğimiz zaman eskisi gibi alamıyoruz. Kazandığımız ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Denetleme olmadığı sürece değişen bir şeyin de olacağını düşünmüyorum. Denetleme olsa insanlar bu kadar zora düşmezdi.”

Metin Sevük

“Pazar yerinden domates, yeşillik, soğan ve patates aldım ancak fiyatlar çok yüksektir. Bu rakamlar bütçemizi olumsuz etkiliyor. Eskiden pazar yeri de marketler de çok iyiydi ancak bugün ihtiyaçlarımızı kısıtlı olarak almak zorunda kaldık.”

Zübeyde Karayel

“İhtiyaçlarımızı almak için geldik ancak fiyatlar el yakıyor. Devlet kendini zenginleştiriyor.

Devlet halkını düşünmüyor ve insanlar kan ağlıyor. Eskiden pazar yerine geldiğimde aldıklarımı arabaya taşımakta zorlanırdım ancak bugün her şeyden ikişer üçer tane alıyorum. Çocukları olan insanlar ne yapacak? Devletin üreticilere destek olması lazım ki; bu fiyatlar biraz düşsün ki herkes meyve ve sebzeyi rahatça alabilsin.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Can Erik: 1000 (Bin TL)

Nektarin: 250 TL

Karpuz : 70 TL

Çilek: 200 TL

Patlıcan: 100 TL

Kapya Biber: 140 TL

Salatalık: 100 TL

Ananas: 120TL (Tanesi)

Kabak : 70 TL

Üzüm: 250 TL

Çağla:200 TL

Tatlı Biber: 200 TL

Kapya Biber: 140 TL

Muz: 70 TL

Armut : 120 TL

Kivi: 100TL

Avokado: 60 TL (Tanesi)

Elma: 80 TL

Mandarin: 40 TL

Kereviz: 30 TL

Marul: 15 TL

Domates: 30 TL

Brokoli : 50 TL

Beyaz Sarma: 25 TL (tane)

Mor Sarma: 50 TL (tanesi)

Limon :20 TL

Patates: 40 TL

Havuç :50 TL

Bezelye: 80 TL

Taze Bakla: 80 TL

Ispanak: 20 TL

Portakal: 50 TL

Mantar: 120 TL