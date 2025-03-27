Sürücü uçtu

Güzelyurt'ta kontrolden çıkan araç Gazi Baf Şehitliği'ndeki korkuluklara vurdu.

Kaza dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi.

Mehmet Tektaş (E-72) yönetimindeki HS 427 plakalı araç, dikkatsizlik nedeniyle kaldırım taşına çarptı ve çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak Gazi Baf Şehitliği'ndeki korkuluklara vurdu.

Polisten verilen bilgiye göre; söz konusu kazada yaralanan olmadı. Soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Çayırova’da iki kişi yaralandı

Çayırova’da meydana gelen trafik kazasında ise iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; Hamit Yılmaz (E-27), saat 11.00 sıralarında, yönetimindeki ZRM 680 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada kavşağa geldiğinde durmadı.

Sürücü o esnada kavşakta Bafra'dan Çayırova istikametine doğru seyreden Fikri Akmergiz (E-55) yönetimindeki DR 677 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan DR 677 plakalı araç sürücüsü Fikri Akmergiz ve araçta yolcu olarak bulunan Havva Akmergiz, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Alkollü sürücü tutuklandı

Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana gelen kazanın ardından ise alkollü sürücü tutuklandı.

Kaza önceki gece saat 23.15 sıralarında meydana geldi.

Savaş Madak (E-23) 92 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki YS 261 plakalı kamyonet ile DAÜ Yurtlar Bölgesi giriş kapısı önüne direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Polis Basın Bülteni'ne göre; kazada hafif yaralanan sürücü Savaş Madak ve yolcu Atilla Şimşek (E-31), Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi edildikten sonra taburcu oldu.

Yapılan soruşturma sonucu, alkollü içki tesiri altında araç kullanarak kazaya sebep olan sürücü Savaş Madak tutuklandı.

