Çok yazık oldu

Bursa’nın Uludağ bölgesinde bulunan Kervansaray Otel'de dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangında, hocaların hocası olarak bilinen Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ve 24 yaşındaki Dünya Alp Disiplini Şampiyonu oğlu Berkin Usta yaşamını yitirdi.

Binanın Kartalya'daki yangının ardından yapılan denetimde turizm işletme belgesi olmadığı için kapatıldığı öğrenildi.

Uludağ 1. Oteller Bölgesi’nde faaliyet gösteren Kervansaray Otel’de saat 05.30 sıralarında yangın çıktı.

Restoranın kafe-restoran bölümünde başlayan yangın, kısa sürede tüm katlara yayıldı. Kot farkı nedeniyle ön cephesi 8, arka cephesi ise 6 katlı olan oteli alevler sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta (24) yaşamını yitirdi.

Uludağ’da 1982 yılında faaliyete geçen otelin, yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle kapatıldığı öğrenildi. Otelde çalışanların bulunduğu, tatilci olmadığı belirtildi.

Yangın sırasında otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde çalıştıkları bildirilen 12 kişinin binada olduğu, kayak eğitmeni, eşi ve oğlunun dumandan etkilendiği öğrenildi.

Otel müdürü gözaltında

Oteller bölgesinde Kayak merkezi işleten ailenin binanın 5. katında kaldığı bilgisine ulaşıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca bilirkişi oluşturulması talimatı verilerek olay yerine savcı görevlendirildi.

Makine ve elektrik mühendisi ile itfaiye görevlisinin yer alacağı 5 kişilik bilirkişi ekibinin yangının çıkış nedenini araştıracağı bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Bursa Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan bir otelde meydana gelen yangını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi.

Olayla ilgili olarak otelin müdürü gözaltına alındı.

Yanan otelde 38 ayrı eksiklik

Yangına ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın yangın öncesi otelde yaptığı denetimde 38 maddenin eksik olduğu belirlendi.

Bunların 'mimari', 'yangın tesisat' ve 'yangın algılama' adı altında 3 ana başlıkta toplandığını belirten Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, tespit edilen eksiklikleri içeren raporun otel yöneticileriyle ilgili birimlere iletildiğini açıkladı.

Yangının çıkış nedeni belli oldu

Denetimlerde eksiklikler tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan yangının başlayış anı, otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir grup gencin dışarda oturup, pasta ve çerez yiyip çay içtiği, gençlerin ayrılmadan önce şöminenin yanına bıraktıkları köz halindeki mangaldan saat 05.22'de sıçrayan kıvılcımın şöminenin hemen yanında bulunan süs bitkisini tutuşturarak yangına neden olduğu anlar yer aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada da Uludağ Oteller Bölgesi'nde bulunan bir otelin kafeterya bölümünde, sabah saatlerinde çıkan yangına saat 05.29'da yapılan ihbar üzerine 3 dakika içerisinde müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, yangına İtfaiye Daire Başkanlığının 25 araç ve 60 personelle müdahale ettiği, jandarma ve AFAD birimleriyle koordineli şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

