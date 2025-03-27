İnsan taciri aranıyor

Yanlarında 2 yaşındaki çocukla yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışırken devriye gezen polis ekipleri tarafından Serhatköy’de yakalanan Michel Bimana, Zash Richard Mutegetsi ve Eiele Mwamikazi Netagane dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Çocuğun annesinin Eiele Mwamikazi Netagane, babasının Zash Richard Mutegetsi olduğu belirtilirken, 3 zanlı hakkında 8 gün ek tutuklama emri verildi. Çocuğun ise Sosyal Hizmetler Dairesi himayesinde 8 gün daha kalmasına karar verildi.

Duruşmada zanlıların kendilerini güneye götürecek olan şahsa 800 Euro verdikleri açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 22 Mart 2025 tarihinde, saat 21.30 sıralarında Serhatköy'de devriye halinde bulunan Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak tespit edilen zanlıların güneye kaçak geçmeye çalıştıklarını söyledi. Polis; zanlıların ifadelerinde kendilerini yasa dışı yollardan güneye geçirmeleri konusunda kimliği henüz tespit edilemeyen meçhul bir kişi ile 800 Euro’ya anlaştıklarını söylediklerini açıkladı.

Polis; zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis; zanlıların güneye götürmek üzere 800 Euro alan şahsın arandığını, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına, çocuğun ise bu süre içerisinde Sosyal Hizmetler Dairesi gözetiminde kalmasına karar verdi.

