Zeytin ağacı dikildi

İskele Belediyesi, Orman Haftası dolayısıyla İskele Belediyesi Koruluğunda fidan dikme etkinliği düzenledi.

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele ile Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencilerinin katıldığı etkinliğe İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da eşlik etti.

Çocuklarla birlikte zeytin fidanlarını toprakla buluşturan Başkan Sadıkoğlu, etkinlikle amaçlarının doğa sevgisini aşılamak olduğunu söyledi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 3 yıl önce oluşturdukları İskele Belediye Koruluğuna, Orman Haftası dolayısıyla, 50 adet zeytin fidanı diktiklerini, bu fidanlarda birlikte koruluktaki ağaç sayısının 230’a yaklaştığını söyledi.

Sadıkoğlu; etkinlikle, küçük yaşta çocuklara toprak, ağaç ve doğa sevgisini aşılamaya çalıştıklarını ifade etti. Bölge okullarına katkılarından dolayı teşekkür eden Başkan Sadıkoğlu, ağaçlandırma çalışmalarının devam edeceğinin de altını çizdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2025, 09:41