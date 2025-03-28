‘Gitmezseniz sizi avlarız’

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Latin Amerika ülkesi El Salvador'u ziyaret etti. Ülkesinden sınır dışı edilen Venezuelalı sığınmacıların bulunduğu hapishanede incelemeler yaptı.

Amerikalı bakan, ülkesindeki diğer sığınmacılara da tehdit içerikli bir mesaj gönderdi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, El Salvador'un mega hapishanesini ziyaret etti.

Mahkumların karşısına çıkan Bakan, demir parmaklıkları ardına alıp ülkesindeki sığınmacıları tehdit etti.

Noem, sosyal medya platformu X hesabından, mahkumların bulunduğu demir parmaklıkları gösteren görüntüleri paylaştı.

İç Güvenlik Bakanı Noem, paylaşımında, hapishaneyi gezdiğini belirterek, "Başkan Trump ve benim, suç işleyen yasa dışı göçmenlere net bir mesajımız var: Hemen gidin! Eğer gitmezseniz, sizi bulacağız, tutuklayacağız ve kendinizi bu El Salvador hapishanesinde bulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

El Salvador yetkililerinden yapılan açıklamada ise Noem'in ziyaretinin, iki ülke arasındaki diplomatik ve güvenlik işbirliğini güçlendirmeye yönelik olduğunu belirtti.

ABD'li bakan, sıra sıra silahların ve mermilerle dolu şarjörlerin bulunduğu bir cephaneliği, saçları tıraş edilmiş, beyaz üniformalar içindeki mahkumların bulunduğu hücreleri inceledi.

