Oyların tamamını aldı

CHP TBMM Grubu, tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu, bir sonraki genel seçimde partinin cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi.

CHP TBMM Grubu'nun Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında Meclis'te gerçekleştirdiği kapalı grup toplantısı yaklaşık bir saat 20 dakika sürdü.

Toplantıda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için 23 Mart'ta ülke genelinde yapılan ön seçime tek aday olarak giren, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun TBMM Grubunca "resmi aday" olarak belirlenmesi için seçim yapıldı.

Toplantıda, Genel Başkan Özgür Özel'in İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası yaşananlar ile 6 Nisan'da yapılacak 21. Olağanüstü Kurultay'a ilişkin değerlendirme yaptığı öğrenildi.

134 milletvekilinden 132'si oy kullandı

Özel, kapalı grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemesi sürecine ilişkin bugüne kadar yapılan çalışmaları anlattı.

Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için yapılacak ön seçimin tarihinin açıklanmasının ardından birilerinin rahatsız olmaya başladığını ileri süren Özel, 18 Mart'ta İmamoğlu'nun 31 yıl önce aldığı üniversite diplomasının iptal edildiğini, 19 Mart'ta da gözaltına alınarak, ön seçimin yapılacağı 23 Mart'ta tutuklandığını söyledi.

"İmamoğlu'na ve CHP'ye bir darbe yapıldığını" iddia eden Özel, "Biz bu darbe girişimini önceden seziyorduk. Sizinle paylaşmıştım. O gün buna itiraz ettik. Darbenin sembol mekânı Saraçhane'ye koştuk. Bir hafta boyunca orada bir mücadele verdik. Bir hafta boyunca oraya çağırdığımız vatandaşlarımız ilk gün 150 bin, ikinci gün 220 bin, üçüncü gün 500 bin kişi, bir milyon, bir milyon 200 bin kişi orada büyük bir direniş gösterdiler ve 19 Mart darbe girişimi 23 Mart günü milletimiz tarafından 81 ilde 973 ilçede püskürtüldü ve bastırıldı." diye konuştu. İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığının Parti Meclisi'nde oy birliğiyle onaylandığını ve TBMM Grubuna bildirildiğini dile getiren Özel, "Milletvekili grubumuzda üç kişilik tasnif komisyonunun tasnif ettiği kapalı oylamanın sonucunda, 134 milletvekilinden birisi tedbirli olarak disiplinde olan arkadaşımız oy kullanmaya gelmemiştir, bir arkadaşımız da sağlık sebebiyle tedavi gördüğü için burada değildi. Ekrem İmamoğlu, 132 arkadaşımızın kullandığı oyların tamamını kapalı oylamada alarak CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmiş ve aday gösterilmesi kararlaştırılmıştır." ifadesini kullandı.

