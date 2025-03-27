Yerinde duramıyor

Lefkoşa’da gündüz vakti bağırıp çevreye rahatsızlık veren; tutuklanınca polise direnen, konulduğu hücrede de olay çıkaran 36 yaşındaki Nijeryalı Anayo Kingley Okafor’un evinde bir miktar uyuşturucu bulundu.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Zanlı; saldırgan tavırlar sergilemeye devam ettiği için duruşma salonuna elleri kelepçeli alındı. Duruşma esnasında zanlının sağında ve solunda 2’şer polis tetikte bekledi.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 25 Mart 2025 tarihinde saat 10.00 sıralarında Lefkoşa'da Yusuf İzzet Sokak üzerinde makul mazereti olmaksızın yüksek sesle anlaşılmaz şekilde elleri ve kollarını gelişigüzel sallayarak rahatsızlık yapıp, uygunsuz tavır harekette bulunduğunu belirtti. Polis; güçlükle alıkonulan zanlının aynı sokakta bulunan evinde arama yapıldığını söyledi.

Polis; yapılan arama neticesinde ikametgahın salon kısmında orta sehpa üzerinde içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü ve ucu yanık sarma sigara tespit edilip emare alındığını belirtti. Polis; emarelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Mahkemede gergin tavırlar sergileyen zanlı polise her şeyi anlattığını, ülkede yalnız olduğunu söyledi.

Mahkeme; zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

