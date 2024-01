Altyapı yok, sorun çok

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’nin parlayan yıldızı Long Beach’te yaşayan vatandaşlar kanalizasyon sorunundan, Tuzla girişindeki Levent Sitesi sakinleri ise lağım sularından dert yandı.

Bölgede kanalizasyon olmadığını belirten bölge sakinleri, kuyuların her sabah vidanjör ile boşaltıldığını ifade etti.

Diyalog muhabirine ulaşan bölge sakinleri, altyapı olmaması nedeniyle kanalizasyonun olmadığını ve her gün kuyuların dolup taştığını, bu yüzden her sabah vidanjörlerin kuyu boşaltmak zorunda olduğunu ileri sürdü. Bölge sakinleri“ her sabah iğrenç kokular ile uyanıyoruz, öğle yemeği yemeye hazırlanıyoruz yine aynı kokuyu çekiyoruz, artık bıktık usandık” şeklinde konuştu.

Kapı pencere açamıyoruz

Gazimağusa’ya bağlı Tuzla köyü girişinde bulunan Levent Sitesi’nde yaşayan bölge sakinleri ise lağım suları nedeniyle dert yanıyor.

Diyalog muhabirine konuşan site sakinleri, altyapının yetersiz olduğunu, bölgenin bataklıkta olması nedeniyle de kuyuların erken dolarak taştığını ve lağım sularının çevreye yayıldığını ifade etti. Çocuklarının sağlığının tehlike altında olduğunu belirten bölge sakinleri, pis kokular nedeniyle pencere bile açamadıklarını ifade etti ve belediyeyi bir an önce sorunu çözmeye çağırdı.