‘Fırsatçılığın önüne geçilecek’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Lapta ve Karşıyaka’yı ziyaret ederek, bölge halkı ile bir araya geldi, hükümet icraatlarını anlattı, yeni projeleri vatandaşla paylaştı. "Kamu çalışanlarının ocak ayı maaşlarına yüzde 50.3’lük hayat pahalılığını yansıtacağız" diyen Üstel, piyasaya etkin denetim getirileceğini söyledi.

Hükümet süreleri boyunca ülkede yıllardır birikmiş sorunlara el attıklarını, büyük projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Üstel, halkın alım gücünü ayakta tutmak için, tarihte eşine az rastlanan maaş artışları sağladıklarını da belirtti.

Üstel, üreticiye verilen destek oranlarını artırdıklarını, bitmeyen yolları bitirdiklerini ve yeni yol yapımına başladıklarını da belirterek, istikrar sürdükçe, hizmetlerin de aksamadan devam edeceğini ifade etti.

“İstikrar, ekonomide iyileşmeyi de beraberinde getiriyor”

"Sabırla, çalışmaya devam edeceğiz. İstikrarı sağladık. Kalıcı istikrar ekonomide de iyileşmeyi getiriyor. Bu sayede Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile de istikrarlı bir iş birliği içindeyiz.” diyen Üstel, İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolleri ile Türkiye’den önemli katkı almakta olduklarına işaret ederek, Anavatan’ın büyük desteği ile ülkenin ihtiyaçlarını tek tek karşılamaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"Ocak maaşlarına yüzde 50.3 HP yansıtacağız"

Daha 2024 yılının başında, halkın alım gücüne önemli destek sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Üstel, kamu çalışanlarının ocak ayı maaşlarına yüzde 50.3’lük hayat pahalılığı miktarını yansıtacaklarını yineledi.

Üstel,“ Uzun bir aradan sonra, asgari ücrette 24 bin TL net miktarı tarihi bir uzlaşı ile belirledik.” diye de konuştu.

Piyasa denetimlerine yeni uygulama

Başbakan Üstel, maaşlara artışa paralel olarak, serbest piyasa ekonomisi gereği olsa da, yıllarca bilinen ama çözülemeyen, piyasa fiyatlarında kalıcı denetimi, yeni bir uygulama ile sağlayacaklarını da açıkladı.

Üstel, yeni uygulama ile ilgili şunları kaydetti:

“Yeni ve sürdürülebilir bir uygulama başlatıyoruz. Ekonomi Bakanlığımız ile Maliye Bakanlığımız ve bakanlıklarımıza bağlı Vergi Dairesi ile Ticaret Dairesi koordineli olarak denetimleri daha da artırıyor. Ürün fiyatları Maliye Bakanlığımız verilerine, artık anında yansıyor. Anbean verileri izleyeceğiz. Her işletmeyi denetleyeceğiz. Biz bir ürünün gümrük fiyatını biliyoruz. Tedarikçiden, markete nasıl yansıdığını da biliyoruz. Marketlerde akıllı kasa uygulaması genele yayılacak. O gün ne satılmışsa kayıtlara anında geçecek. Günlük raporları göreceğiz. Perakende fiyatları denetleyeceğiz. Maliye Bakanlığı'na yapılan fiyat bildirimlerinin üzerine fahiş fiyat uygulama yapanların tespiti halinde Vergi Dairemiz gerekli cezai işlemleri başlatacaktır. Fırsatçılığa asla izin vermeyeceğiz. Eş, dost dinlemeyeceğiz. Vatandaşımızın içi rahat olsun. Bu konuda müsamahamız yoktur. En sert cezalar kesilecektir. Ücretlere yapılan zam yanında, piyasaya etkin denetim gelecek. Vergi Dairesi ekiplerini güçlendireceğiz. Denetimleri artıracağız. Fırsatçılığın önüne geçeceğiz.”