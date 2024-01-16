Unutulan ‘yasa’ gündem oldu

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı’nın mal varlığında meydana gelen değişimi bir ay içinde sunmadığı, Meclis Başkanlığının da ilgili yasayı uygulamadığı gerekçesiyle Başsavcılığa suç ihbarında bulundu. Özersay ‘yasa gereğince’ tüm milletvekillerinin mal varlığında meydana gelen değişimleri meclise bildirmeleri gerektiğini söyledi. Özersay yaptığı açıklamada “Ayrıca aynı yasaya göre yanlış beyan, haksız mal edinme, mal gizleme, yanıltma ve benzeri suçların işlenip işlenmediğini anlamak için yapılması gereken kontrol ve karşılaştırmalar da yapılmamaktadır. Bu Meclis çalışanlarının değil siyasilerin tercihidir ve sorumluluk da siyasilerdedir. Yasa bu zenginliğin kaynağı da Meclis’e bildirilecek demesine, farklı bildirimler arasında karşılaştırma yapılacak demesine rağmen Meclis Başkanlığı yasayı bu şekilde uygulamamaktadır” ifadelerini kullandı.

Ülkedeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarının tespitinde ve üzerine gidilip araştırılmasında mal beyanlarının ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunun gözden kaçırılmaması gerektiğini belirten Özersay, “Hukuk devleti olmak istiyorsak yasalara aykırı hareket edilmesine müsaade etmemeliyiz, muhalefet olarak bunun takipçisi olmak bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

Yasayı hatırlattı

Özersay açıklamasında “Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası uyarınca işlenen suçların doğrudan Başsavcılığa ihbar edilmesi gerektiği yazmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Arıklı mal varlığındaki önemli değişiklikleri ilgili yasada belirtilen süre içerisinde Meclis’e bildirmediğini ve bu yoldan yasaya aykırı davrandığını yaptığı açıklamayla kabul etmiştir. Oluşan suç ile ilgili olarak Arıklı aleyhine Başsavcılığa bir suç ihbarında bulunduk. Öte yandan Meclis Başkanlığı’nın şu anda bahse konu yasayı uygulamasında bazı açılardan yasaya aykırı durumlar söz konusudur. Bu bağlamda oluşan suçlarla ilgili olarak da suç ihbarında bulunduk” dedi.

Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası doğru uygulanmadığı ve ihlal edildiği için milletvekillerinin mal varlıklarını saklaması, eksik ya da yalan beyan yapması imkanı yaratıldığı görüşünü ifade eden Özersay şunları kaydetti:

“Mal Bildiriminde Bulunulması Yasası’na göre, mal bildirimleri yapıldığında bu bilgilerin Meclis Başkanlığı tarafından önceki bilgilerle karşılaştırılmaları gerekir. Aynı madde bu ‘karşılaştırma’ gerçeğe aykırı bildirimde bulunulup bulunulmadığının, haksız mal edinip edinmediklerinin, mal kaçırıp kaçırmadıklarının ya da gizleyip gizlemediklerinin tespitini yapmakta en önemli unsurdur.”

Töre: Yasayı bazı vekiller bilmeyebilir

Yaşanan gelişmelerin ardından telefon bağlantısıyla katıldığı Gündem Özel programında açıklama yapan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Özersay’ın uyarısı üzerine konuyu Arıklı ile görüştüğünü söyledi. Töre, Bakan Arıklı’nın dün sabah erken saatlerde mal varlığındaki değişimi Meclis Genel Sekreterliğine sunduğunu belirtirken “bazı milletvekillerinin bu yasanın içeriğini bilmeyebilir” dedi.

Töre şunları ifade etti.

-“Sayın Arıklı’nın kişisel yaşamında ne gibi mal varlığı vardır bilemem, Meclis Başkanı olarak sadece mal beyanı yapması hakkında telkin verebilirim ki o da sabah saatlerinde Meclis Başkanlığı Genel Sekreterliğimize bu beyanı yapmıştır. Sayın Özersay’ın Meclis Başkanlığı makamını Başsavcılığa şikayet etmesi konusunda da çok yorum yapmak istemiyorum, Özersay her zamanki gibi olay peşinde. Ben zaten Başsavcıyı bizzat arayıp neler olacağı hususunda da kendisine danışacağım.”

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024, 09:58