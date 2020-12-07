Ama teminatla serbest

Suna ERDEN

Girne’de bir kıyafet mağazasına müşteri olarak giden Elin Alguluyev, dükkânın işletmecisi Mahmut Konca ile kavga etti.

Kavga esnasında Konca, Elin Alguluyev’i dükkândan kovarken, buna sinirlenen zanlı olay çıkardı. Kavganın çıkış nedeninin geçmişe dayalı husumet olduğu belirtilirken, zanlı Konca’ya çaydanlık salladı daha sonra vücudunun çeşitli yerlerine vurarak darp etti. Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, olayın 3 Aralık 2020 tarihinde saat 14.00 sıralarında Girne’de umumi bir yer olan Cyprus Outdor isimli mağaza içerisinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının dükkândan çıkmasını istediği gerekçesiyle Mahmut Konca’yı darp ettiğini ifade etti. Polis, zanlının önce elindeki çaydanlığı gelişi güzel sağa sola sallayıp uygunsuz tavır ve harekette bulunduktan sonra Konca’nın vücudunun çeşitli yerlerine elleri ile vurarak darp suçunu işlediğini aktardı.

Polis memuru, zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını, soruşturmanın tamamlandığını ve çalışma izinli olduğunu belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.