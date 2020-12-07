‘Altyapıyı önemsiyoruz’

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Hamitköy Spor Kulübünde, Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulunun Fırat Deniz koordinatörlüğünde faaliyete geçirdiği Hamitköy Futbol Akademisi büyümeye devam ediyor.

Geleceğe yatırım yapmak için deneyimli altyapı teknik direktörü Fırat Deniz eşliğinde sistemli ve profesyonel olarak çalışan Hamitköy Futbol Akademisinin öğrenci sayısı her geçen gün artarken, geçtiğimiz gün yapılan antrenmanı başkan Evren Mannaş da izledi.

Evren Mannaş: Sistemli bir yapı oluşturacağız

Başkan Evren Mannaş antrenman sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kulüp olarak altyapının birbiri ile (U10, U12, U15, U20) bağlantılı olması ve aynı sistemle düzenli çalışabilmesi için Hamitköy Futbol Akademisini faaliyete geçirdik. Altyapının önemini bilen bir kulübüz. Kendi altyapımızdan yetişen oyuncuların çoğunlukta olduğu bir kadro ile Süper Ligde mücadele ediyoruz.

Sistemli bir yapı için gereken her şeyi yapıyoruz. Fırat Deniz hocamız ve teknik ekibi kısa sürede Hamitköy altyapısını toparlamayı başardı. Mehmet Şahin, Hasan Akmansoy ve Seymen Deniz ile akademi antrenör kadromuz şekillendi.

Kısa dönemdeki planlarımız pandemi izin verdiği çerçevede riski en aza indirerek antrenmanları yapmaktır.”

Fırat Deniz: Hamitköy futbolcu fabrikası olmalı

Teknik direktör Fırat Deniz ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Pandemi sürecinde çocukların spor yapmalarının önemi daha da arttı. Çocuk ve gençlerin hem psikolojik hem de fizik olarak güçlü olmaları gerekir.

Ülkemize yararlı sağlıklı ve kendine güven duyan gençler yetiştirmek yanında grupça hareket etme, paylaşmayı ve centilmence futbol oynamayı öğretmek istiyoruz. Tüm bunları yaparken de Hamitköy’ün bölgede bir futbolcu yetiştirme fabrikası olması için çalışarak sporcu sayısının artmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ekibimize katılımlar da devam etmektedir. 14 Ekim 2020 tarihinde çalışmalarına başlayan akademi, iki ay gibi kısa bir sürede sporcu sayısını artırarak antrenmanlarına devam ediyor.

Hamitköy Futbol Akademisinde amaç, kişilikli, saygılı, disiplinli ve başarılı sporcular yetiştirmektir. Yetiştirilen bu sporcular ileride A Takımda oynayabilecekler. Hamitköy Spor Kulübüne ve teknik ekibe çıktığımız bu yolda başarılar dilerim.”