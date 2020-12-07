‘Ya bu gece gelirsin ya da ben gelirim’

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşanan olayda eski kız arkadaşına tehditler savurduğu iddia edilen Doğan Yıldız şikâyet üzerine gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının eski kız arkadaşının iş yerine gidip, “Bu gece benimle görüşeceksin, yoksa resimlerinizi abine gönderirim. Ayrıca benden başkasıyla görüşürsen seni öldürürüm” diyerek tehdit ettiği açıklandı. Zanlının cep telefonunda yapılan incelemede de tehdit mesajları tespit edildi.

Mesajlar tespit edildi

Mahkemede iddiaları aktaran polis, zanlının 5 Aralık 2020 tarihinde saat 12.00 sıralarında kendisiyle görüşmediği gerekçesiyle eski kız arkadaşının iş yerine giderek, olay çıkardığını söyledi.

Polis memuru, zanlının eski kız arkadaşına hitaben "Bu gece benimle görüşeceksin, gelmesen ben evine gelirim. Abini ararım, bu gece ayarlayacaksın görüşeceğiz. Yoksa resimlerimizi abine gösteririm. Benden başkası ile görüşürsen seni öldürürüm” diyerek tehdit ettiğini açıkladı. Zanlının yapılan şikâyet üzerine gözaltına alındığını kaydeden polis, cep telefonunun emare olarak alınıp, incelendiğini söyledi.

Polis, yapılan incelemede; sosyal medya mesajlarında eski kız arkadaşına göndermiş olduğu tehdit ve şantaj içerikli mesajlar tespit edildiğini ifade etti.

Mahkeme talebi kabul etti

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan iddiaları değerlendiren mahkeme talebi kabul etti.