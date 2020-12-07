Onur ULAĞ
Lefkoşa’da otobüs terminali alanına kurulan açık pazarda dün sebze bolluğu vardı. Marul, pırasa, maydanoz, pazı, turp ve rokanın ucuz olması vatandaşın yüzünü güldürdü. Üç bağ ıspanak, maydanoz, turp, marul, pırasa 10 liradan tezgahtaki yerini alırken, salatalık, kabak, 2 buçuk ile 3 liradan satıldı.
Haftalık alışverişini yapmak için pazara akın eden vatandaşlar, ucuz sebzelerden bol bol aldı.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi;
Ispanak: 3 bağ 10 TL
Maydanoz: 3 bağ 10 TL
Turp: 3 bağ 10 TL
Marul: 3 tane 10 TL
Pırasa: 3 tane 10 TL
Portakal: 5 TL
Limon: 4 TL
Tatlı biber: 7 TL-8 TL
Karnabahar: 5 TL
Acı biber: 10 TL
Salatalık: 2,5 TL-3 TL
Mantar: 20 TL
Kestane: 35 TL
Patates: 3 TL
Soğan: 4,5 TL
Muz: 8 TL
Mandalina: 5 TL
Pomelo tane: 5 TL
Kabak: 2,5 TL
Havuç: 4 TL
Nar: 6 TL
Patlıcan: 5 TL
Sarmalar: 7 TL
Elma: 6 TL