Onur ULAĞ

Lefkoşa’da otobüs terminali alanına kurulan açık pazarda dün sebze bolluğu vardı. Marul, pırasa, maydanoz, pazı, turp ve rokanın ucuz olması vatandaşın yüzünü güldürdü. Üç bağ ıspanak, maydanoz, turp, marul, pırasa 10 liradan tezgahtaki yerini alırken, salatalık, kabak, 2 buçuk ile 3 liradan satıldı.

Haftalık alışverişini yapmak için pazara akın eden vatandaşlar, ucuz sebzelerden bol bol aldı.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi;

Ispanak: 3 bağ 10 TL

Maydanoz: 3 bağ 10 TL

Turp: 3 bağ 10 TL

Marul: 3 tane 10 TL

Pırasa: 3 tane 10 TL

Portakal: 5 TL

Limon: 4 TL

Tatlı biber: 7 TL-8 TL

Karnabahar: 5 TL

Acı biber: 10 TL

Salatalık: 2,5 TL-3 TL

Mantar: 20 TL

Kestane: 35 TL

Patates: 3 TL

Soğan: 4,5 TL

Muz: 8 TL

Mandalina: 5 TL

Pomelo tane: 5 TL

Kabak: 2,5 TL

Havuç: 4 TL

Nar: 6 TL

Patlıcan: 5 TL

Sarmalar: 7 TL

Elma: 6 TL