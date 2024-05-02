Analiz yapılacak

Ercan Havalimanında x-ray cihazından geçerken valizinde içerisinde uyuşturucu olan metal öğütücü tespit edilen Umut Can Bozok tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru olguları aktardı.

Polis, 30 Nisan 2024 tarihinde saat 20.15 sıralarında Ercan Havalimanında, giden yolcu salonu girişinde bulunan x-ray cihazından geçen Umut Can Bozok’un valizinde metal öğütücü tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının valizinde bulunan içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan metal öğütücü ve sarma sigara kağıdının bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru, suçüstü tutuklanan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, emarelerin analize gönderileceğini söyledi. Polis, soruşturma amaçlı zanlını 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

