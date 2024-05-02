Çok sayıda tutuklu var 

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için Saraçhane'de toplanarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulandı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar demir bariyerlerle kapatıldı. Tedbirlerin artırıldığı Saraçhane'de Unkapanı istikametine, Beşiktaş'ta da Dolmabahçe Caddesi ve Taksim'e çıkan güzergahlarda geçişe izin verilmedi.

Saraçhane Meydanı'nda toplanan sendika ve meslek örgütü üyesi gruplar meydandan Bozdoğan Kemeri'ne yürüyüşe geçti.

Bozdoğan Kemeri'nde güvenlik önlemi alan ve yolu bariyerlerle kapatan polis ekipleriyle sendika ve meslek örgütleri arasında gerginlik yaşandı.

Polis ekipleri, ellerindeki bayraklarla slogan atarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba müdahale etti. Polis ekipleriyle grup üyeleri arasında arbede yaşandı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim’e yürümeye çalışan 210 kişi gözaltına alındı. Eylemcilerin saldırıları sırasında 28 polisin yaralandığı öğrenildi.

Polis ekipleri yürümekte ısrar edenleri Saraçhane Meydanı'na kadar uzaklaştırırken, DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB'nin oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin eylemi sonlandırmasının ardından gruplar dağıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı. Öte yandan eylemcilerin taşlı ve sopalı saldırılarında 28 polisin de yaralandığı öğrenildi.

İstanbul Barosu'ndan tepki

İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç, Baro Genel Sekreteri Av. Burcu Öztoprak Alsulu, Avukat Hakları Merkezi Sözcüsü Av. Burak Kahan Kaya, Kadın Hakları Merkezi Sözcüsü Av. Birsen Baş Topaloğlu ve avukatlar, 4'ü avukat olmak üzere gözaltında bulunanlar için Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.

