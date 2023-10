Anavatan yanımızda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Ankara’daki temaslarında birçok konuda iş birliği kararı aldıklarını kaydederek, “Anavatan, her zaman, her koşulda yanımızda. Ankara’ya umutlu geldim, gururla döneceğim” dedi.

Bakan Sadık Gardiyanoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile verimli, sonuç alıcı görüşmeler yaptığını söyledi. Gardiyanoğlu, çalışma yaşamı ve sosyal hizmetler konusunda somut adımları birlikte atacak olmanın heyecanı içinde olduğunu belirtti. Bu adımları milat diye nitelendiren Gardiyanoğlu, Işıkhan ile Göktaş’ın projelerine destek verdiğini vurguladı.

Ülkeye laboratuvarlar kurulmasıyla ilgili de destek aldıklarını söyleyen Gardiyanoğlu, “Şunu bir kez daha gördük ki biz proje ürettikçe, fikirlerimizi geliştirdikçe, Anavatan Türkiye, KKTC’nin ve soydaşlarının her zaman yanında olmaya devam edecek” dedi.

Görüşmelerinde 3’üncü dünya ülkelerinden KKTC’ye gelecek bazı çalışanlar için kriterler ve standartlar uygulanması konusunda hem fikir olduklarını kaydeden Gardiyanoğlu, Sosyal Sigortalar ile ilgili de geçmişte imzalanan protokollerde karşılaşılan emeklilik ve primlerle ilgili eksikliklerin de giderildiğini, gerekli talimatların bürokratlara verildiğini, teknik görüşmelerin de artacağını söyledi.

İşgücü planlama ve kurumsal yapılanmayla ilgili konularda da tam destek aldıklarını ifade eden Gardiyanoğlu, eğitim, yazılım, ekipman ile ilgili gerekli teknik desteğin de sağlanacağını vurguladı.

“Sosyal hizmetler benim en büyük hassasiyetlerimden birisi”

“Sosyal hizmetler benim en büyük hassasiyetlerimden birisi” diyen Gardiyanoğlu, huzurevlerinin, özel eğitim merkezlerinin, rehabilitasyon merkezlerinin, yaşlı bakım evlerinin, çocuk yuvalarının bakımı, yapımı, teknik donanımı ve insani alt yapısı ile ilgili fikir birliğine vardıklarını söyledi.

Gardiyanoğlu, “Mali İşbirliği protokolünde eksik kalan konuları da tamamlayacağız. Bizi yepyeni bir sosyal hizmetler bacağı bekliyor” dedi.

Demirhan’daki Engelsiz Yaşam Evi’nin bitirilmesinin de kendisi için çok önemli olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’ne yoğun çabası için teşekkür ederek, “ 30 Aralık gecesi orada ışıkları hep birlikte yakacağız” açıklamasında bulundu.