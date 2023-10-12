Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ile köşe yazarlarından Ali Osman Tabak’ın 4 yıl önce beraat etmesiyle ilgili KKTC Başsavcılığı’nın Yargıtay’a yaptığı istinaf reddedildi.

Tabak ile Levent hakkındaki beraat kararı onandı. Yargıtay Ceza Heyeti, kararı oy çokluğu ile aldı. Heyet iki ayrı karar okurken, Yargıtay Ceza, oyçokluğu ile beraat kararını onadı.

Afrika Gazetesi’nde yayınlanan bir karikatürle ilgili Şener Levent ve Ali Osman Tabak’ın aleyhine, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı küçük düşürmek, hakaret etmek ve nefret etmek amacıyla karikatür yayınlamak” suçlarından dava getirilmişti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi 4 yıl önce görülen davada Şener Levent ve Ali Osman Tabak’ın beraat etmesine karar vermişti.