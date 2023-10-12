Arkası geliyor

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde dün 2 çöp poşeti içerisinde kupürleri kesik ilaçlar bulundu. Bulunan ilaçlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Gemikonağı’nda 28 Eylül 2028 tarihinde boş bir binada 265 bin TL değerinde 26 çöp torbası ilaç ele geçirilmişti. Akabinde Hastapolat’ta çöpte 11 torba ilaç daha bulunmuştu. 3 Ekim 2023 tarihinde de Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında, Gönyeli-Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından, kupürleri kesilmiş vaziyette çöp poşetleri içerisinde 15 torba ilaç ele geçirilmişti. 6 Ekim’de de Lefkoşa’da, Kartal Sokak üzerinde bulunan boş arazi içerisine, kimliği meçhul şahıslar tarafından 2 çöp poşeti içerisinde atılan kutuları olmayan ilaçlar bir vatandaş tarafından bulunarak polise teslim edilmişti. Ayrıca Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanları da çöpte 5 torba ilaç bulmuştu.

Öte yandan Gemikonağı’nda bir narenciye bahçesi içerisinde, kupürleri kesilmiş şekilde çöp poşeti içerisinde atılı vaziyette bir vatandaş tarafından bulunan ilaçlar polise teslim edilmişti.