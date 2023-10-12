Sorun çok çözüm yok

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden tam gün eğitime geçiş aşamasında yaşanan sorunları ve hükümetin açıkladığı kalkınma planını değerlendirdi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, partisinin tam gün eğitime geçerek hedefledikleri hususlara değinerek hükümetin bu konuda attığı adımları eleştirdi.

Sadece bir ders saati için alan yaratarak sözde iki gün tam gün eğitime geçildiğini kaydeden Erhürman, altyapı sorunları giderilmediği için daha önce haftada bir gün yaşanan sorunlar bu kez haftada iki gün yaşanmaya başlandığını belirtti.

Erhürman, tam gün eğitimde yapılanın bir benzerinin CTP'nin uzun bir süreden beri bir proje olarak önüne koyduğu uzun vadeli sosyal, ekonomik, kültürel kalkınma planında da yapıldığını ifade ederek, “Nüfus bilinmeden, nüfus politikası olmadan, katılımcılık dışlanarak sözde plan yapılacağı açıklandı” açıklamasında bulundu.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

Tam gün eğitim derken neydi hedeflerimiz?

1-Özel okullarda okuyan çocuklarımızla kamu okullarında okuyan çocuklarımız arasındaki fırsat eşitsizliğini azaltmak.

2-Karı-koca çalıştıkları için özel bir tercih sebebi olmamasına karşın çocuklarını özel okula göndermek zorunda olan ailelere alternatif sunmak.

3-Ama en önemlisi, öğleden sonraları çocuklarımızı kültür, sanat, spor, vb. alanlarda, genel kültürle ve özel yeteneklerini, ilgilerini ortaya çıkarıp geliştirebilecekleri olanaklarla buluşturmak.

Peki altyapı sorunları giderilmediği için daha önce haftada bir gün yaşanan sorunlar bu kez haftada iki gün yaşanmaya başlandı mı? Evet!

Benzer bir şey yine CTP'nin uzun bir süreden beri bir proje olarak önüne koyduğu ‘uzun vadeli sosyal, ekonomik, kültürel kalkınma planı’nda yapıldı. Nüfus bilinmeden, nüfus politikası olmadan, katılımcılık dışlanarak sözde plan yapılacağı açıklandı!

‘Siz söylersiniz, biz yaparız’ sloganını atabilmek için ortaya konulan ve çözüm getirmekten ziyade sorun yaratan, şov maksatlı girişimler bunlar!

Bu halkın yararına bir şey yapmayı değil, bir şey olmayı hedef olarak seçen bu zihniyetten ne beklenebilirdi ki zaten!”

