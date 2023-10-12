Suna ERDEN-Hüseyin ÇİÇEK

Sahte reçete soruşturması kapsamında Lefkoşa ve Gazimağusa’da tutuklanan doktorlar H.U., T.O. ve eczacılar H.S. ile H.K. dün çıkarıldıkları mahkemeye tarafından teminatla serbest bırakıldı.

Bu arada polis dün akşam saatlerinde biri doktor, diğeri eczacı iki kişinin daha tutuklandığını açıkladı.

Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında, Gönyeli-Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından, kupürleri kesilmiş vaziyette çöp poşetleri içerisinde bulunan ilaçlarla ilgili tutuklanan H.K. ile doktor H.U., Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Müfettiş Muavini Cemali Çifti, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 3 Ekim 2023 tarihinde Türkeli köyünün Akdağ mevkiindeki su deposu yakınlarında, Gönyeli-Alayköy Belediyesi çalışanları tarafından, kupürleri kesilmiş 15 çöp torbası ilaç ele geçirildiğini söyledi. Polis, yapılan araştırma sonucu ilaçlarla ilgili önce H.K,, bir gün sonra da doktor H.U.’nun yakalandığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlı H.K.’nin 2023 yılı Ocak-Ağustos ayları arasında doktor H.U.’nun bilgisi dahilinde yazdığı reçetelere ekleme yaparak, sahteledikten sonra Sosyal Sigortalar Dairesinde tedavüle sürüp, sahtekarlıkla kayıt temin ettiklerini söyledi. Polis, zanlı H.K.’nin 3 Ekim, zanlı H.U.’nun ise 4 Ekim’de tutuklandığını anımsattı.

Polis, zanlıların iş yerleri ve ikametgahlarının arandığını, birçok elektronik eşya tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlı H.K.’nin 2023 yılı Ocak-Ağustos ayları içerisinde sosyal sigortalara gönderdiği bin 917 adet reçetenin bin 901 adedinin Uzuner tarafından yazıldığını ifade etti.

Polis, soruşturma kapsamında birçok ifade alındığını, birçok reçete incelendiğini kaydetti. Polis, incelenecek birçok reçete ve alınacak birçok ifade daha olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, zanlıların kişi başı 50 bin TL nakit teminat yatırması, her biri için ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Bini aşkın reçete tespit edildi

Sahte reçete soruşturması kapsamında, Gazimağusa’da tutuklanan eczane sahibi H.S. ile Doktor T.O. de dün çıkarıldıkları mahkeme tarafından teminata bağlanarak, yargılanıncaya değin serbest bırakıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Mehmet Emin Doğan, mahkeme huzurundaki zanlıların, 2023 Ocak ile Ağustos ayı arasında, çok sayıda sosyal sigortalı hastaya ait sahte reçete hazırlayarak Sosyal Sigortalar Dairesi’ne vererek sahtekarlıkla para temin ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, zanlıların, 5 -6 Ekim tarihlerinde mahkemeye çıkarılarak haklarında soruşturma maksatlı tutukluluk emri temin edildiğini anımsattı. Polis, zanlılar ile ilgili olarak şu ana kadar bin 313 reçetenin incelendiğini ve bunlardan 103 tanesinin usulsüz olduğunu açıkladı. Polis, soruşturmanın, zanlıların müdahale edebileceği kısmının tamamlandığını bildirdi ve mahkemeden uygun teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların, 50’şer bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin, 300’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

2 yeni tutuklama

Sahte reçete soruşturması kapsamında dün 2 yeni tutuklama yapıldı.

Polis, biri doktor, diğeri eczacı olan zanlıların bugün sabah tutukluluk talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağını açıkladı.