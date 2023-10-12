İşkenceye devam

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs ekonomisi açısından büyük önem taşıyan kara sınır kapılarında hem turistler, hem de muhaceret çalışanları adeta işkence çekiyor. Araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan kapısında dün yine kilometrelerce kuyruk vardı. Güneyden kuzeye geçiş için 45 dakikadan fazla beklemek zorunda kalanlar; iki toplum liderine çağrıda bulunarak “daha çok kapı açınız” dedi.

Yabancı turistlerin geçiş yaptığı Lokmacı kapısında da dün izdiham vardı. Sadece bir günde 700’ün üzerinde yabancının geçiş yaptığı sınır kapısında muhaceret hizmetlerinin yetersiz olduğu konusunda yapılan uyarılar netice vermedi. Geçiş noktasında Diyalog muhabirine konuşan yabancılar “sizin yetkililer turist istemiyor mu?” diye sordu.

Rakamlara bakmak lazım

İstatistiklere göre; bu yılın ilk 6 ayında Ercan Havaalanı, Gazimağusa ve Girne limanlarından ülkeye giriş yapanların sayısı 779 bin oldu. Bu rakamın içinde KKTC vatandaşları da bulunuyor.

Kara sınır kapısından giriş yapanların sayısı ise, KKTC vatandaşları hariç 2 milyon 428 bin oldu.

Rakamlar, kara sınır kapılarının önemini ortaya koyduğu halde, geçişleri kolaylaştıracak önlemlerin alınmaması hem ekonomiye darbe vuruyor, hem de insanlara işkence çektiriyor.

Diyalog muhabirine konuşan Arasta esnafı, Lokmacı’dan geçen turistler sayesinde iş yapabildiklerini, dükkan kirasını, elektrik ve su faturalarını bu şekilde ödeyebildiklerini belirtirken “yetkililerin kara sınır kapılarının önemini anlayamamış olması hayret vericidir” dedi.