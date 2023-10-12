Cezası ağır oldu

Suna ERDEN

Facebook’ta yer alan Mobilezone 247 isimli satış ve pazarlama sayfasından gördüğü elektrikli bisikleti satın alan B..Y. dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan, ayrıca uzun süre ülkede kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıkan Simon Gebremariam hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, “Sahtekarlıkla para temini” ve “KKTC’de ikamet izinsiz kalma” suçlarından 18 ay hapse mahkum edildi.

Sanık hakkında verilen kararı okuyan ağır ceza yargıcı, 6 Mart 2023 tarihinde Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde Mobilezone 247 isimli sayfada, kendisini sitede çalışan gibi gösteren Senga Joseph isimli kullanıcının satılığa çıkarılan bisikleti Girne sakini B.Y.’ye pazarladığını söyledi. Yargıç, Senga Joseph’nın elektrikli bisikleti satın almaya çalışan B.Y.’den 8 bin TL para talep ettiğini belirtti.

Yargıç, B.Y.’nin, Senga Joseph’nın talimatı üzerine 8 bin TL’yi Simon Gebremichael isimli şahsın Türkiye İş Bankasındaki hesabına havale ettiğini açıkladı. Yargıç, parayı ödeyen B.Y.’nin bisikleti teslim almadığını ve durumu polise bildirdiğini söyledi.

Yargıç, yapılan şikayet üzerine zanlının 13 Mart 2023 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Ağır ceza yargıcı, yapılan araştırmada sanığın tutuklandığı günde kadar 530 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini ifade etti.

Sanığın sahtekarlıkla para temini ve KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçlarından mahkum edildiğini kaydeden Yargıç, mahkum olduğu suçlardan 18 ay hapis cezasına çarptırdıklarını söyledi.