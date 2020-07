Ankara ve Adana uçuşları başlıyor

Pegasus Hava Yolları yarından itibaren Türkiye ile Ercan arasındaki günlük sefer sayısını 3’e çıkarıyor. Halen devam eden İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan uçuşlarına, yarından itibaren Ankara ve Adana seferleri de eklenecek.

Yeni programla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları, yolculara test hatırlatması yaptı. Pegasus, Türkiye'den KKTC'ye gelecek yolculardan negatif sonuçlu PCR testi isteneceğini duyurdu.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, KKTC Bakanlar Kurulu kararı gereğince, yeni tip Coronavirüs tedbirleri kapsamında, ülkeye giriş yapacak yolculara çift kademeli PCR testi uygulanacak.

Buna göre; Türkiye'den çıkış yapan yolcuların uçuştan önceki 72-120 saat aralığında yapılmış negatif sonuçlu PCR testi bildirmesi gerekecek. Negatif test sonucunu göstererek Türkiye'den uçağa binen yolculara KKTC girişinde tekrar PCR testi yapılacak ve bu testin negatif çıkması halinde yolcuların ülkeye girişlerine izin verilecek. Aksi bir durumda da yolcu karantinaya alınacak.

Türkiye’de yaptırdıkları PCR testi sonucu uçuştan önceki 0-72 saat aralığında olan yolcular da uçuşa kabul edilebilecek fakat KKTC varışında 3 gün süreli karantina uygulanacak ve karantina masrafları yolcular tarafından karşılanacak. PCR testi olmayan misafirler uçuşa kabul edilmeyecek.

Pegasus Hava Yolları, 15-31 Temmuz tarihleri arasında KKTC'ye günde üç sefer düzenleyecek.

Bu seferler İstanbul (Sabiha Gökçen)-Lefkoşa, Ankara-Lefkoşa, Adana-Lefkoşa olacak.

Anadolujet KKTC uçuşlarına başlıyor

Anadolujet, bugünden itibaren KKTC seferlerine başlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolujet, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan KKTC seferlerinin haftanın her günü yapılacağını belirtti.

Anadolujet’in internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“Sizleri sevdiklerinize ve kaldığı yerden seyahat planlarınıza kavuşturmak için her geçen gün uçuş noktalarımızı artırıyoruz.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki uçuşlarımız İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan haftanın her günü 14 Temmuz itibarıyla başlıyor.

Kuzey Kıbrıs’a seyahat edecek yolcularımız internet sitemizden seyahat kısıtlamaları hakkında bilgi alabilir.

Sağlıklı uçuşlar dileriz.”