Akıncı-Pilli demeç savaşı

Cumhurbaşkanı Akıncı, gazetecilerin sorusu üzerine, epidemiyolojik raporun 23 Mayıs’ta yazılı olarak istendiğini, sözlü olarak da defalarca istediklerini ifade ederek, “Şu ana kadar ulaşmadı” dedi.

“Türkçe’sini olsun isteyin dedim. Bu kaçıncı isteyişimizdir artık sayısını da unuttum” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Sağlık Bakanı’nın dün Meclis’te “45 sayfa rapor hazır, bunun 1-2 saat içinde Cumhurbaşkanlığı’na gönderiyoruz” dediğini anımsatarak, dünden bugüne bir iki saatin henüz geçmediğini söyledi.

Sağlık Teknik Komitesi üyelerinin raporu İngilizce istediğini, çünkü raporu İngilizce takdim edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, raporun Türkçesi’nin de gelmediğini kaydetti.

Bu raporu hazırlamanın çok güç olduğunu, Cumhurbaşkanlığı’na sunulmasının da güç olmaya devam ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Sağlık konusunda yetişmiş, donanımlı ve yetenekli arkadaşlarımız var onlara karşı da büyük bir ayıp işlendi. Hükümeti iki de bir eleştirmek istemem ama öyle bir noktaya gelir ki konular sesinizi çıkarmak zorunda kalıyorsunuz, bu da onlardan biri oldu. Bir de pişkince cevaplar alınca hayretler içinde kalıyorsunuz. Biz bunu defalarca yazılı, sözlü istedik, arkadaşlarımız Başbakanla, Sağlık Bakanı ve Müsteşarı ile görüştü, onlar da ‘4 Haziran’da gönderiyoruz’ dediler, yine gelmedi. 14 Temmuz’a ramak kalınca, ‘3. kez gidilecek, bu kadar mahcubiyet olmaz. Kıbrıs Rum tarafı bize üç defa güncelleyerek raporunu sundu, biz bir defa bile sunamadık. Kıbrıs Türk tarafını bu duruma düşürmek olmaz, bu büyük bir sorumsuzluktur, ciddiyetsizliktir demek zorunda’ kaldım. Ondan sonra da pişkince ‘hazırdır da Cumhurbaşkanı istese verecektik’ diye bir cevapla karşı karşıya kaldım. Hala bu rapor gelmiş değil.”

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, 15:16