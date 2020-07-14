Dosyaları kabarık

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da düzenlenen operasyonda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Erdoğan Karakaya ile Emine Akçam hakkındaki polis soruşturması tamamlandı. Zanlılar dün teminat için mahkemeye çıkarıldı.

Polis mahkemede zanlıların tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddenin analiz sonucuna göre 59 gram 380 miligram olarak tespit edildiğini açıkladı.

Duruşmada benzeri suçlardan 12 sabıkası olan zanlı Erdoğan Karakaya ile daha önce aynı suçları işleyen Emine Akçam’ın tutuklu yargılanması talep edildi.

Uyuşturucuyu pencereden attı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hasan Selvili mahkemede verdiği ifadesinde, 7 Temmuz 2020 tarihinde alınan bilgide zanlı Erdoğan Karakaya ve Emine Akçam’ın ikametgâhlarında, tasarruflarında kanunsuz uyuşturucu madde olduğunu öğrendiklerini kaydetti.

Mahkemeden temin edilen arama emri ile zanlıların ikametgahına operasyon düzenlendiğini belirten Selvili, uyuşturucu maddenin pencereden dışarıya atılma ihtimalinin göz önünde bulundurularak ekibin bir kısmının dışarıda beklerken, bir kısmının ise içeriye girmek istediği sırada polisi fark eden zanlı Emine Akçam’ın tütün paketi içerisinde bulunan yaklaşık 30 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu dışarı attığı sırada tespit edildiğini açıkladı.

Tartıda 59 gram 380 miligram çıktı

İkametgâhın kapısını zanlı Erdoğan Karakaya’nın açtığını, zanlı Emine Akçam’ın ise uyuşturucu maddenin atıldığı yatak odasında tespit edildiğini belirten Selvili, evde yapılan aramada yaklaşık 20 gram daha sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddenin tespit edilerek emare alındığını açıkladı.

Selvili, zanlıların 8 Temmuz tarihinde mahkemeye çıkarılarak haklarında 2 gün, 10 Temmuz 2020 tarihinde 4 gün tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı.

Selvili, temin edilen bu süre içerisinde zanlıların tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddelerle ilgili Devlet Laboratuvarı’ndan temin edilen analiz sonucuna göre, söz konusu maddelerin 59 gram 380 miligram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Karakaya’nın 12 sabıkası var

Selvili, zanlılar hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını kaydederek, Erdoğan Karakaya’nın benzer suçlardan 12 sabıkasının bulunduğunu, zanlıların yine Mart ayında benzer şekilde yüklü miktarda uyuşturucu madde yakalanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıklarını kaydetti.

Zanlıların serbest kalması ile benzer suçları işleme eğiliminde olmaya devam ettiklerini kaydeden Selvili, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, benzeri suçlardan 12 sabıkası olan Erdoğan Karakaya ile benzeri suçtan daha önce teminata bağlanarak serbest bırakılan zanlı Emine Akçam’ın 2 ayı geçmemek koşulu ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.