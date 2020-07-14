Lokmacı kapısı açılmalı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bir saat otuz dakika süren görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde devam eden telekonferans görüşmelerinin ardından, BM’nin Kıbrıs’taki yetkilileri ile yüz yüze bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve bundan memnun olduğunu ifade etti.

Spehar ve çalışma arkadaşlarının, BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan ve BM Kıbrıs İyi Niyet Misyonu’nun çalışmalarını içeren bir rapor ile aynı zamanda BM Barış Gücü faaliyetlerini kapsayan ikinci rapor hakkında bilgi verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, raporların dün Cumhurbaşkanlığına ulaştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Arkadaşlarımızın çalışmaları sonucu ortaya çıkan hususları kendisi ile paylaştım, görüşlerimizi bir yazıyla da ilettim. Raporda yanlış ve eksik gördüğümüz hususların düzeltilmesini talep ettik. Bunların ne şekilde sonuçlanacağını ve raporun geneli hakkında daha ayrıntılı görüşlerimizi, Güvenlik Konseyi’nden çıktıktan sonra ayrıntılı olarak kamuoyu ve basınla paylaşacağız” dedi.

“İKİ TARAF ARASINDA BUGÜNKÜNDEN DAHA VERİMLİ BİR İŞ BİRLİĞİNİ SAĞLAMAMIZ LAZIM”

Pandemi sürecinde Kıbrıs’ta yapılmaya çalışılan iş birliğini nasıl daha ileriye götürebileceklerini de konuştuklarını aktaran Cumhurbaşkanı Akıncı, salgınla ilgili olarak, girişimleri sonucu 3 Şubat’ta Ledra Palace’da, Rum lider Anastasiadis ve İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi ve BM’nin ortak toplantı yaptıklarını anlatarak, o günden sonra bu iş birliğinin yürütülmeye çalışıldığını kaydetti.

İş birliğinde aksamalar da olduğunu ancak daha ileriye götürülmesinin şart olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Maalesef bu pandeminin çok yakın bir gelecekte biteceğini hiçbir bilim insanı bize söyleyemiyor, belli ki tüm dünyadaki insanlar gibi Kıbrıs’ta yaşayan bizler de bu ciddi sorunla boğuşmaya devam edeceğiz. O nedenle adada, iki taraf arasında bugünkünden daha verimli bir iş birliğini sağlamamız lazım.”

“LOKMACI, LEFKOŞA’NIN KALBİNİ BİRLEŞTİREN BİR YAYA GEÇİŞ NOKTASIDIR”

Geçiş noktaları konusunun da ele alındığı bilgisini vererek, açılan ve henüz açılmayan kapılar konusunu değerlendirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Lokmacı geçiş noktasının sadece bir taraf için değil iki taraf için de önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs için, Lefkoşa’nın bütünselliği için önemlidir. Lefkoşa’nın kalbini birleştiren bir yaya geçiş noktasıdır. Lokmacı hem Kıbrıslı Türk hem Kıbrıslı Rum esnafın yararına bir kapıdır. Sağlığı en başta düşünerek, gerekli tedbirleri alarak bu kapının açılması için iş birliğine hazırız” dedi.

“RUM TARAFININ YANLIŞ TAVRINI DA İLETTİK”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Yeşil Hat Tüzüğü’ne aykırı bir şekilde özellikle AB yurttaşlarının Kuzeye geçişini engellemeye yönelik Rum tarafının yanlış tavrını BM yetkililerine bir kez daha ilettiklerini söyledi.

Bu konuda Cumhurbaşkanlığı ekibinin BM ve AB ile gerekli temasları yürüttüğünü belirten Cumhurbaşkanı, “Ancak bu konu BM tarafından da daha ciddiyetle ele alınması gereken bir konudur. Bunu Elizabeth Spehar’a bir kez daha vurgulama gereği gördüm” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, iki raporun görüşüleceğini, yayınlandıktan sonra gerekli değerlendirmeyi yapacaklarını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, 15:12